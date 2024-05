"Gringos" brilham, Ceará vence Novorizontino por 3 a 0 e alcança 1ª vitória na Série B

Foto: Raphael Marques/Ceará SC Recalde (centro) anotou o primeiro gol do triunfo alvinegro

Em noite dos “gringos”, o Ceará venceu o Novorizontino, fora de casa, por 3 a 0, pela Série B, com gols de Recalde, Barceló e Mugni, e encerrou a sequência de sete jogos sem triunfos na temporada. O resultado também marcou a primeira vitória na competição do Alvinegro de Porangabuçu, que agora soma cinco pontos na tabela de classificação.



Diante do incômodo jejum de vitórias, Vagner Mancini resolveu abrir mão do burocrático 4-3-3 que vinha utilizando e mudou taticamente a equipe. Escalou o Vovô no 3-5-2, que se transformava em um 5-3-2 na fase defensiva, e obteve um retorno positivo dentro de campo. Mesmo fora de casa, o Alvinegro conseguiu ser consistente — algo que não aconteceu em jogos anteriores — e foi superior.

O aspecto defensivo, principal problema no recorte negativo de resultados que antecedeu o jogo, acabou sendo um dos destaques da atuação do Vovô no primeiro tempo. A linha com três zagueiros funcionou: fortaleceu a equipe na grande área e melhorou a cobertura nos lados do campo, em suporte aos laterais. Não à toa, o goleiro Richard pouco foi exigido na etapa inicial, à exceção de um lance já nos acréscimos.

Ofensivamente, o Alvinegro teve o mérito de ser eficiente. Em alguns momentos do jogo, portou-se de forma propositiva, mantendo a posse e, quando a perdia, subia o bloco de jogadores para pressionar o Novorizontino em seu campo. Destaque para a boa atuação de Jorge Recalde, que foi muito participativo com e sem a bola, desempenho que demonstra uma melhora do paraguaio tanto tecnicamente como fisicamente.



Recalde, inclusive, foi o autor do gol do Vovô na primeira etapa, logo aos 10 minutos. No lance, Castilho cobrou falta, a bola foi desviada para o meio da área e, ao tentar cortar, o defensor do Tigre deu um “passe” para o meia paraguaio, que, de frente, para a baliza não desperdiçou. Terceiro tento do camisa 28 pelo Alvinegro e quinta participação direta em gol na temporada.



No retorno para o segundo tempo, porém, o Ceará perdeu a concentração e viu o Novorizontino emplacar diversos lances de perigo. Uma delas carimbou a trave de Richard. Em meio ao momento de tensão, veio a resposta do Vovô. Aos 13, em rápida articulação, Barceló recebeu na grande área e, de “letra”, estufou as redes, marcou seu quarto gol no ano e se igualou a Aylon na vice-artilharia do time.



Com uma vantagem confortável no placar, o Vovô assumiu uma postura reativa, contexto que gerou alguns perigos, sobretudo entre os 30 e 40 minutos, período em que o Tigre acertou novamente a trave e Lourenço foi expulso por impedir que Marlon ficasse cara a cara com Richard. Mas, assim como anteriormente, a resposta do Alvinegro para o momento difícil foi com gol.



Desta vez, em contra-ataque fulminante, Pulga saiu livre após passe de Aylon, dividiu com Jordan na intermediária e, na sobra, tocou para Mugni, que, livre, anotou o terceiro da partida e o primeiro dele como jogador do Vovô. Vitória com autoridade, que alivia a pressão e cria uma atmosfera mais positiva para a continuidade do campeonato.

Novorizontino-SP 0x3 Ceará



Novorizontino-SP

3-5-2: Jordi; Renato Palm, Patrick (Fabrício Daniel), Luisão; Rodrigo Soares, Geovane (Eduardo), Marlon e Danilo Barcelos (Reverson); Paulo Vitor, Waguininho (Lucca) e Rodolfo (Neto Pessoa). Téc: Eduardo Baptista

Ceará

3-5-2: Richard; Matheus Felipe, Ramon Menezes (Jonathan) e David Ricardo; Raí Ramos, De Lucca (Lourenço), Castilho (Jean Irmer), Recalde (Mugni) e Matheus Bahia; Erick Pulga e Barceló (Aylon). Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 10/5/2024

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Fábio Pereira/TO e Rafael Trombeta/PR

Gols: 10min/1ºT - Recalde, 13min/2ºT - Barceló e 42min/2ºT - Mugni

Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Lucca e Fabrício Daniel (NOV); Ramon Menezes, Recalde, Jean Irmer e Castilho (CEA)

Cartão vermelho: Lourenço (CEA)