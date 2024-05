Iguatu e Atlético-CE farão primeiro confronto cearense na Série D de 2024

Foto: Kauan Ferreira/FC Atlético Iguatu e Atlético Cearense se enfrentam pela Série D do Campeonato Brasileiro

A Série D do Campeonato Brasileiro terá o primeiro confronto cearense em sua terceira rodada. O duelo, que será protagonizado por Iguatu e Atlético-CE, acontecerá hoje, às 16 horas, no Estádio Morenão, no Centro-Sul do Estado.

Com os três cearenses (Atlético-CE, Iguatu e Maracanã) figurando no grupo C da competição, as equipes vivem momentos distintos no certame. Enquanto o Azulão buscará uma vitória para brigar pela liderança do grupo, a Águia almeja os três pontos para se livrar da lanterna.

Mandante do duelo alencarino, o Iguatu é o time responsável pela melhor campanha entre os cearenses na Quarta Divisão. Terceiro colocado da chave, o Azulão soma quatro pontos após estrear com um empate sem gols diante do Sousa-PB e vencer o Santa Cruz-RN por 2 a 0, na última sexta-feira, 3.

O Atlético-CE, por sua vez, é o lanterna do grupo, não tendo conquistado nenhum ponto até então. Na estreia da competição, o time rubro-negro foi derrotado pelo Potiguar por 2 a 1. Enquanto na segunda rodada, a Águia da Precabura sofreu um revés de 3 a 0 diante do América-RN.

Nas próximas duas rodadas, o torneio terá novamente confrontos cearenses. Na quarta rodada, o Atlético-CE receberá o Maracanã em casa, no estádio Domingão. Na etapa seguinte, será a vez de Maracanã e Iguatu se enfrentarem no Almir Dutra.

Durante esta primeira fase da Série D, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão para a próxima fase, na qual será iniciado o mata-mata. Na última temporada, dentre os quatro cearenses que disputavam a competição, apenas Ferroviário e Atlético-CE avançaram de fase.