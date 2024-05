Tabu e sequência decisiva: os desafios do Fortaleza diante do Botafogo pela Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Rossetto pode ganhar nova chance no time tricolor

Após a derrota para o Nacional Potosí, da Bolívia, o Fortaleza vira a chave e agora foca na Série A do Campeonato Brasileiro para tentar voltar a vencer e subir na classificação. Amanhã, o Tricolor recebe o Botafogo-RJ, pela quinta rodada, na Arena Castelão, às 16 horas.



O confronto, além de importante por si só, ainda traz um aspecto a mais para o Leão: não vence o clube da Estrela Solitária desde 2020. Na última vez, Marcelo Chamusca era o comandante leonino, e o time venceu no Rio de Janeiro com gols dos atacantes Bergson e David. Do elenco atual, apenas Tinga ainda segue no grupo de jogadores.

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, os números se tornam mais negativos. Em quatro jogos, o técnico argentino saiu derrotado em três oportunidades, conseguindo empatar apenas uma vez.

Porém, o intenção no momento é de deixar o retrospecto desfavorável para trás e pensar no futuro. Embora ainda não tenha perdido neste Brasileirão, o Tricolor já possui uma sequência de três empates, contra Cruzeiro e RB Bragantino (ambos por 1 a 1), no Castelão, e diante do Corinthians (0 a 0), na Neo Química Arena.

Outro fator de incentivo para os comandos de Vojvoda é não ter vencido nenhum time das Séries A e B atuando em casa. O único triunfo contra adversários deste calibre foi frente ao São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro, mas o embate foi no Morumbis, na capital paulista.

Para tentar dar fim a todos estes tabus, Vojvoda ainda deverá ter ausências importantes na equipe. Os zagueiros Kuscevic e Cardona, o volante Lucas Sasha e o meia Calebe devem seguir no departamento médico e, portanto, são desfalques contra o alvinegro carioca. Jogadores como Matheus Rossetto, Pedro Augusto e Moisés disputam vaga e podem aparecer no onze inicial.

Esta é a primeira partida de uma série decisiva de confrontos que o escrete vermelho-azul-e-branco terá nas próximas semanas. Após o Botafogo, o time já volta suas atenções à Sul-Americana, já que na quarta-feira, 15, enfrenta o Boca Juniors-ARG, em Buenos Aires, na Argentina, em embate decisivo pela liderança do Grupo D, o que renderia classificação direta para as oitavas de final.

Depois, enfrenta o Athletico-PR, no Presidente Vargas, pela Série A do Brasileiro. E, então, dois mata-matas: o primeiro contra o Vasco, pela Copa do Brasil, em São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 21 de maio.

No dia 26 de maio, o adversário será o Sport, pela semifinal da Copa do Brasil. Será o retorno tricolor ao Recife desde o atentado contra os atletas, em 22 de fevereiro.