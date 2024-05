Com Ceará e Fortaleza, clubes da LFU marcam reunião para discutir paralisação do Brasileiro

Foto: Staff Images / CBF CBF pediu posição dos clubes após ofício do Governo

Os 31 clubes que integram a Liga Forte União (LFU), incluindo Ceará e Fortaleza, se reunirão amanhã para discutir a possível paralisação do Campeonato Brasileiro devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, apurou O POVO.

A marcação do encontro ocorre após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviar um ofício solicitando que os times das quatro divisões nacionais se posicionem sobre o assunto.

Na última sexta-feira, 10, a entidade máxima do futebol nacional recebeu documento do Ministério do Esporte com o pedido de suspensão das competições em meio à tragédia em território gaúcho, e o presidente Ednaldo Rodrigues já havia comunicado que acionaria os clubes para uma decisão.

O Alvinegro de Porangabuçu não enxerga motivos para a paralisação da Série B neste momento, visto que não há nenhum clube gaúcho na competição. O Tricolor do Pici, por sua vez, mostra-se sensível ao assunto devido à presença do trio Grêmio, Juventude e Inter na elite. Na última terça-feira, 7, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, falou ao O POVO que o "lado humano está sempre acima"— o dirigente do Leão também é o presidente da Liga Forte União.

No início da semana, tanto a CBF quanto a Conmebol tinham adiado jogos das equipes do Rio Grande do Sul — o que afetou, por exemplo, Ferroviário x São José, pela Série C, que seria ontem à noite.

Com as atividades suspensas — estádios e centros de treinamento chegaram a ser tomados pelas águas —, os times gaúchos ainda não têm previsão de quando poderão voltar à ativa. Enquanto isso, alguns jogadores têm ajudado a resgatar pessoas e também se engajado em campanhas de doações. Os presidentes de Grêmio, Alberto Guerra; Internacional, Alessandro Barcellos; e Juventude, Fábio Pizzamiglio, afirmaram que é preciso paralisar o Campeonato Brasileiro.

Ao todo, a Liga Forte União reúne 31 clubes: Athletico-PR, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Botafogo, Botafogo-SP, Brusque, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense, Vasco e Vila Nova.