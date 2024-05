Floresta visita Remo na estreia de Marcelo Cabo e tenta primeira vitória na Série C

Foto: Kely Pereira/Floresta EC Marcelo Cabo assumiu o Lobo da Vila

Vice-lanterna e lanterna, respectivamente, Remo e Floresta se enfrentam hoje, em jogo válido pela quarta rodada da Série C. Ambas as equipes chegam com três derrotas nos três jogos disputados. A bola rola no Estádio Baenão, em Belém (PA), às 19 horas (Brasília).

Para o confronto, a equipe cearense terá um novo comando técnico. O treinador Marcelo Cabo, ex-Ceará, chegou para substituir Felipe Surian, demitido após o péssimo início da equipe na Terceirona. O experiente comandante já trabalhou em duas equipes na atual temporada: iniciou o ano no CSA e, por último, esteve no ABC, onde disputou dez partidas e conquistou uma vitória.

"Sabemos que a situação momentânea na competição não é confortável, é uma situação que incomoda a todos dentro do clube, mas estamos no início da competição e temos a convicção de que vamos dar a volta por cima. É bom entender e saber que a gente precisa cumprir metas e etapas", ponderou Cabo, em entrevista coletiva de apresentação.

"A primeira meta que a gente tem aqui dentro é tirar dessa situação incômoda, da lanterna e da zona de rebaixamento. Depois que a gente sair dessa posição incômoda, a gente tem que buscar o outro objetivo, que é a classificação (para a segunda fase da Série C). A gente precisa ir passo a passo, etapa a etapa", completou.

Em sua estreia, Marcelo Cabo terá todo o plantel disponível, sem desfalque por lesão ou suspensão. Nos primeiros treinamentos, promoveu poucas mudanças. O lateral Watson deve ser titular no lugar de Diego. Outro teste realizado na preparação foi a utilização do experiente meia Wescley no lugar do atacante Romarinho.



Com isso, a equipe cearense deve ir a campo com a seguinte escalação: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima e Pará; Jô Almeida, Marcelo e Felipe Marques; Jean Silva, Wescley e Lohan.

O Floresta foi derrotado na atual edição da Série C por Botafogo-PB (2 a 1), Volta Redonda (2 a 1) e Ferroviária-SP (4 a 1). Por sua vez, o Remo também perdeu para o Belo (1 a 0) e para a equipe carioca (2 a 1), além do revés sofrido para o Athletic-MG (3 a 1). A equipe paraense é comandada pelo paraguaio Gustavo Morínigo, que passou pelo Ceará em 2023.