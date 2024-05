Fortaleza recebe o Botafogo pela Série A para dar fim a jejum de vitórias

Foto: AURÉLIO ALVES Breno Lopes deve ser titular do Leão

Após a dura goleada sofrida na altitude de Potosí, na Bolívia, o Fortaleza retoma o foco para a Série A e entra em campo hoje para encarar o Botafogo, na Arena Castelão, às 16 horas, em duelo válido pela sexta rodada.

Apesar de invicto na competição nacional, o Tricolor vem de quatro partidas sem vitória na temporada — três pelo Brasileiro — e precisa do triunfo para alavancar na tabela.

Considerando jogos pelo Brasileirão, o Leão do Pici acumula três empates consecutivos, dois deles atuando como mandante, contra Cruzeiro e RB Bragantino, e um fora de casa, diante do Corinthians. Neste ano, o Fortaleza ainda não conseguiu superar nenhum rival da Primeira ou Segunda Divisão brasileira em duelos na capital cearense, jejum que pode ser encerrado perante o Botafogo.

O Glorioso, assim como o Fortaleza, teve um difícil embate em um torneio continental no meio da semana. No caso do Alvinegro, em duelo da Libertadores, bateu a LDU-EQU, no Rio de Janeiro, por 2 a 1, resultado que amenizou a frustração da torcida pela derrota para o Bahia na Série A. O revés para o Esquadrão, inclusive, fez a equipe comandada por Artur Jorge perder a liderança do certame nacional.

Em relação ao retrospecto do confronto, o Botafogo tem larga vantagem. Na história, o Leão e o Glorioso se enfrentaram 20 vezes, com apenas três vitórias do time cearense e 13 do carioca. A última vez que o Tricolor superou o Alvinegro aconteceu na temporada de 2020, no segundo turno do Brasileirão daquele ano. Desde então, foram dois reveses em 2022 e um em 2023 — além de um empate.

Como de costume, o treinador Vojvoda deve fazer alterações na equipe titular em relação ao que entrou em campo no jogo anterior. A tendência é que o argentino utilize nomes como Renato Kayzer, Breno Lopes e Felipe Jonatan entre os 11 iniciais.

Por outro lado, Vojvoda não poderá contar com os zagueiros Kuscevic e Cardona e os meio-campistas Sasha e Calebe, entregues ao departamento médico. Pedro Augusto, que vem sendo peça importante para o treinador, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também desfalca a equipe diante do Botafogo.

Fortaleza x Botafogo

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu (Marinho), Renato Kayzer e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Botafogo

4-3-3: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Gregore, Tchê Tchê e Diego Hernández; Luiz Henrique, Júnior Santos e Jeffinho. Téc: Artur Jorge

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/5/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-Fifa/MG e Leone Carvalho Rocha/GO

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira/SC

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO