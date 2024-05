Mancini elogia Ceará com três zagueiros, mas não garante sequência de esquema tático

Foto: AURÉLIO ALVES Mancini mudou sistema tático do Vovô em vitória

A mudança tática promovida por Vagner Mancini na primeira vitória do Ceará na Série B não é garantia de que a estratégia seja mantida para as próximas partida.

Diante do Novorizontino-SP, fora de casa, o treinador deixou de lado o 4-3-3 que vinha utilizando como padrão e escalou a equipe no 3-5-2, sacando o atacante Facundo Castro para promover o retorno do zagueiro Matheus Felipe.

“A mudança de esquema foi muito pensada em cima da estratégia desta partida. Não quer dizer que vai ser mantido, mas é uma possibilidade em jogos que a gente tenha um time do outro lado que compete bastante e jogue da mesma forma. Então a ideia era exatamente equilibrar as ações para que nosso time tivesse oportunidade no jogo. E, também, para não possibilitar que o Novorizontino nos empurrasse para trás. É uma variação que pode acontecer em algumas partidas”, analisou.

Embora, do ponto de vista defensivo, o time tenha oscilado entre o primeiro e segundo tempo — na etapa inicial teve maior consistência e controlou o Novorizontino, enquanto nos 45 minutos finais sofreu em alguns momentos —, o Vovô conseguiu, atuando neste modelo com três zagueiros, sair ileso após seis duelos consecutivos sendo vazado — foram dez tentos sofridos ao todo neste recorte.

Naturalmente, pelo resultado final obtido, a impressão é positiva, mas Mancini enxerga de outra forma. O treinador frisou que tinha as peças necessárias para escalar o Alvinegro de Porangabuçu no sistema 3-5-2. O comandante reforçou, ainda, que um time bem treinado precisa “jogar em vários sistemas” para que consiga se adaptar a diferentes tipos de adversários.

“É lógico que quando se vê o placar, uma equipe que não tomou gols e fez três, você acaba, logicamente, entendendo que essa é a melhor opção do momento. Eu sempre digo que um time de futebol bem treinado precisa jogar em vários sistemas, exatamente para que não seja em certos jogos dominado. É uma formação que me agrada bastante, mas que depende muito da estratégia a ser montada para cada partida. A Série B está extremamente competitiva e nós temos que ter variações”, comentou.