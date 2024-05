Cearense faz 9º melhor salto em distância do mundo em evento paralímpico em Fortaleza

Foto: Divulgação/Comitê Paralímpico Brasileiro Lucas Lima no Meeting Caixa CE

O cearense Lucas Lima do Nascimento, da classe T11 (deficiência visual), registrou a nona melhor marca mundial do salto em distância neste ano. No último sábado, 11, o atleta de 30 anos fez 5,14m no Meeting Paralímpico de Fortaleza, evento organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A competição reuniu 284 atletas de alto rendimento e de desenvolvimento em quatro endereços da capital cearense. A Universidade de Fortaleza recebeu 167 competidores do atletismo. Já o Centro de Formação Olímpica concentrou 95 nadadores e seis jogadores de bocha. A Sede Campestre do Clube de Tiro Gun House contou com 16 atiradores, e o Círculo Militar de Fortaleza foi palco de disputas de 10 arqueiros.

Lucas nasceu com catarata e, aos 17 anos, perdeu totalmente a visão por causa de um descolamento de retina. Chegou a ficar afastado por nove temporadas do esporte por não conseguir conciliar os treinos com a rotina de trabalho. Voltou em 2022, emagreceu 30 quilos e, agora, treina dois períodos em um dos Centros de Referência do CPB em Fortaleza.

"Quero agradecer ao meu treinador e guia Iranildo Rodrigues. Quando retornei para o esporte, colocamos como meta estar entre os melhores do Brasil e estamos conseguindo", disse o cearense, representante da Adesul. No salto em distância, entrou no top-3 do ranking nacional deste ano com a marca de sábado.

Embora seja a nona do mundo entre as 15 registradas pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) em 2024, a distância registrada por Lucas no Meeting não é válida internacionalmente, pois a competição não atende a alguns critérios exigidos pela World Para Athletics (braço do IPC responsável pelo atletismo paralímpico mundial).

Os atletas brasileiros com as melhores marcas internacionais irão disputar o Mundial de Kobe, Japão, de 17 a 25 de maio. A competição na Ásia vale índices para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A temporada do Meeting Paralímpico Loterias Caixa de 2024 começou em fevereiro com etapas simultâneas em diversas capitais do país.

O Meeting Paralímpico tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite. É idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005.