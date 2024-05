Na estreia de Cabo, Floresta é derrotado pelo Remo e permanece na lanterna da Série C

Foto: Leandro Leite/Floresta EC Floresta é derrotado pelo Remo na Série C

Visitando o Remo em partida válida pela quarta rodada da Série C, o Floresta foi derrotado por 1 a 0, no estádio Baenão (PA) na noite de ontem. Com o resultado, o Lobo da Vila chega à quarta derrota e permanece na lanterna do campeonato, ainda sem pontuar. O Remo, por sua vez, saltou da vice-lanterna para a 13ª colocação.

Na estreia à frente do comando do Verdão, o técnico Marcelo Cabo foi a campo com um 3-4-3 para enfrentar o Leão Azul e viu o time fazer uma boa atuação como visitante, apesar do placar.

Após o apito inicial no Baenão, as equipes protagonizaram um jogo equilibrado, com certa vantagem para o time da casa. O Remo soube se aproveitar da maior posse de bola e iniciou criando as melhores chances da partida, chegando com mais presença à área adversária.

Mesmo impondo seu ritmo de jogo, a equipe paraense não conseguiu efetividade no passe final e não chegou a oferecer perigo ao goleiro Luiz Daniel. Aliviando a pressão sobre o Verdão após os 20 minutos, os comandados de Moríngo viram o Floresta reagir e adotar uma postura mais ofensiva no restante da partida.

Povoando a área adversária e aproveitando os espaços na defesa paraense, o Lobo da Vila criou a melhor chance no fim de primeiro tempo com um chute do atacante Lohan na entrada da grande área. A bola, entretanto, parou na defesa do arqueiro Marcelo Rangel, grande destaque do Remo na partida.

Na volta para o segundo tempo, a equipe de Marcelo Cabo mostrou o mesmo dinamismo da etapa inicial. Antes dos 15 minutos, o Floresta já havia criado duas grandes chances para abrir o placar, mas as tentativas pararam novamente na defesa adversária.

Com um fim de partida pouco movimentado da equipe da casa, Gustavo Moríngo optou por mexer no ataque e colocou os experientes Kelvin e Ytalo, responsáveis por abrir o placar no Baenão. Em uma jogada pela esquerda, Kelvin mandou a bola para debaixo da trave, onde Ytalo apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede e colocar o Leão Azul em vantagem.

Agora, o Verdão volta a campo somente no próximo dia 20, às 20 horas, quando receberá o Figueirense no estádio Presidente Vargas.