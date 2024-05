Thiago Monteiro vence sérvio no tie-break e garante classificação inédita em Roma

Foto: Thomas COEX / AFP Thiago Monteiro segue em boa fase nas quadras

Thiago Monteiro está nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma. Ontem, o brasileiro venceu o sérvio Miomir Kecmanovic por 2 sets a 1 (6/2, 4/6 e 7/6), em jogo que foi para o tie-break. O cearense conseguiu salvar um match point para ficar com a vitória.

É a primeira vez na carreira que Monteiro se classifica às oitavas de final de um Masters 1000. No torneio de Madri, no mês passado, o cearense chegou até a terceira fase, em que foi eliminado pelo tcheco Jiri Lehecka. Agora, vai enfrentar o chinês Zhang Zhizhen (56º), que bateu o norte-americano Ben Shelton (14º) por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4).

"Estou muito feliz de estar nas oitavas de um Masters 1000 pela primeira vez", celebrou após a partida.

Para conquistar a classificação às oitavas, Thiago teve que passar por cinco adversários até agora. O brasileiro entrou na competição ainda nas qualificatórias — a exemplo do que ocorreu no Masters de Madri. Desde 2016, com Thomaz Bellucci, um brasileiro não alcançava as oitavas de um Masters 1000 em simples. A vitória coloca o brasileiro de volta ao top-90 do ranking da ATP — atualmente ele é o 106º lugar do mundo.

"Eu sempre me concentrei em trabalhar duro, mesmo não tendo bons resultados, como estava acontecendo antes. Agora me sinto bem em quadra e acho que todo esse trabalho duro está finalmente dando resultado. Era questão de eu acreditar mais no meu jogo. Jogar nesses grandes torneios e contra grandes jogadores é muito bom para a minha confiança. Num bom dia, eu sei que posso competir contra os melhores", enfatizou.

Thiago foi superior durante todo o primeiro set, errando menos que Kecmanovic. O brasileiro fechou a primeira etapa do confronto com vitória por 6 a 2. O sérvio, no entanto, melhorou no segundo set, empatando a partida e levando o duelo para o terceiro set.

Em uma disputa equilibrada, Thiago Monteiro conseguiu salvar um match point no tie-break. No erro de Kecmanovic no último ponto, o cearense ficou com a vitória e com a classificação. O triunfo foi bastante festejado pelo tenista, que se jogou no chão, e pelo público, que foi ao delírio e o aplaudiu bastante. Monteiro agradeceu o apoio das arquibancadas.

"A atmosfera no estádio estava uma loucura, parecia o Rio Open, e o público estava quase todo torcendo por mim, não sei por que (risos), mas foi muito divertido. Hoje (domingo) foi uma batalha muito dura contra um ótimo adversário e amigo", comentou.

"O Kecmanovic é um jogador muito sólido e agressivo. Eu comecei bem, mas ele começou a jogar muito e voltou pra partida. No fim foi coisa de um ponto e um pouco de sorte. Estou muito feliz de ter competido bem do início ao fim, de ter dado o meu melhor e de estar na segunda semana", analisou o cearense.