Fortaleza acumula sequência de empates e desperdiça chances de vencer dentro de casa

Foto: FÁBIO LIMA Vojvoda busca soluções para Leão voltar a vencer

O torcedor do Fortaleza que foi à Arena Castelão nos últimos jogos pareceu ter vivido um roteiro semelhante em quase todos. O Tricolor abriu o placar, desperdiçou inúmeras chances de gol e acabou tomando o empate.



À exceção das partidas contra o Altos (vitória por 5 a 0), pela Copa do Nordeste, e o Boca Juniors (triunfo por 4 a 2), pela Sul-Americana, a equipe acumula um número elevado de empates, especialmente na Série A do Brasileiro.

O clube enfrentou Cruzeiro, RB Bragantino e Botafogo diante da sua torcida. Nestes, o cenário foi idêntico: o Leão saiu na frente e sofreu a igualdade no placar — os três duelos acabaram em 1 a 1. Diante do Vasco, pela Copa do Brasil, um 0 a 0 no confronto de ida da terceira fase. Ressalte-se, ainda, intervenções "milagrosas" do goleiro João Ricardo, especialmente contra a Raposa e o Glorioso.

Após o 1 a 1 contra o Botafogo, no último domingo, 12, o arqueiro deu razão ao torcedor, que saiu novamente insatisfeito. "O torcedor vem e quer que a equipe vença. A gente sabe disso. Temos que escutar as vaias também. A gente sabe que está devendo no Brasileiro. Terceira partida dentro de casa e a vitória não veio", reconheceu o camisa 1.

Comandante da equipe, Vojvoda também se mostrou insatisfeito com mais uma chance de vitória na competição nacional escapando das mãos do Leão.

"Não sei se a palavra é 'frustrante', mas o saldo é negativo. Foram três partidas em casa, as três estávamos ganhando, recebemos o empate. A palavra que eu usaria seria 'negativo' quanto à efetividade. Perdemos seis pontos. [...] Temos que trabalhar para conseguir as vitórias, finalizar as partidas, principalmente dentro de casa", analisou.

Além disso, o argentino ressalta o fator psicológico e a queda de rendimento no segundo tempo, a partir da substituições na equipe.

“Falta um pouco de concentração quando estamos vencendo. Um pouco que os jogadores que entram têm que dar o que pretendemos e, principalmente, Vojvoda, que tem que melhorar e provocar um rendimento que se traduza em resultados", disse o próprio treinador, em tom de autocrítica.

Esta soma de fatores aumenta o tabu negativo leonino em 2024: não ter vencido uma equipe de Série A ou B no Castelão. Em oito jogos, foram duas derrotas e seis empates.

A chance para o Leão, enfim, vencer em casa pelo Brasileirão já será no próximo sábado, 18. Dessa vez, o palco do jogo será o Estádio Presidente Vargas, onde o Fortaleza receberá o Athletico-PR, atual líder da Série A, às 18h30min. Antes disso, porém, encara o Boca Juniors, amanhã, às 21 horas, pela Sul-Americana.

Com 24 jogadores, Fortaleza embarca para duelo contra o Boca Juniors

Na manhã de ontem, o Fortaleza viajou rumo a Buenos Aires, na Argentina, onde enfrentará o Boca Juniors, amanhã, às 21 horas, em La Bombonera, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.



Para este duelo, Vojvoda levou 24 jogadores. As ausências ficam por conta do meia Calebe e do volante Lucas Sasha, que seguem no departamento médico — o primeiro em tratamento, e o segundo já em período de transição, além do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do atacante Breno Lopes, que só poderão jogar a partir da próxima fase do torneio. Já Renato Kayzer cumpre o segundo jogo de suspensão pela expulsão no primeiro duelo contra os argentinos.

Em contrapartida, o zagueiro Tomás Cardona está recuperado de lesão e seguiu com a delegação para o confronto em sua terra natal.

O duelo em Buenos Aires é decisivo para as duas equipes. Líder do Grupo D, com nove pontos, o Fortaleza vê sua vaga direta nas oitavas de final ameaçada justamente pelo Boca. Os argentinos aparecem na segunda posição.

Em caso de vitória leonina, a classificação à próxima fase fica garantida. Empate deixa o Tricolor precisando apenas de uma vitória. Mas se for derrotado, o Boca Juniors passaria à frente na tabela e dependeria apenas de si na última rodada.

Leia mais Na pré-lista da Venezuela, Kervin receberá bônus do Fortaleza caso jogue a Copa América

Joia do Fortaleza, Kervin integra pré-lista da Venezuela para Copa América

Confira lista de relacionados:

Goleiros

João Ricardo

Santos

Kozlinski

Laterais

Tinga

Dudu

Bruno Pacheco

Zagueiros

Kuscevic

Cardona

Brítez

Titi

Meias

Zé Welison

Pedro Augusto

Hércules

Rossetto

Emmanuel Martínez

Kauan

Pochettino

Kervin

Atacantes

Pikachu

Moisés

Machuca

Marinho

Pedro Rocha

Lucero