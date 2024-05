Fortaleza encara Boca na mística Bombonera e mira classificação antecipada na Sula

Foto: Staff Images / CONMEBOL La Bombonera, estádio do Boca Juniors, em Buenos Aires

Os torcedores do Fortaleza viverão hoje mais uma daquelas noites históricas pela Copa Sul-Americana. Às 21 horas, o Tricolor do Pici entrará no místico — e temido — campo da Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, para duelar contra o Boca Juniors, em partida que pode garantir classificação antecipada do Leão às oitavas de final.

Será a primeira vez que uma equipe cearense enfrentará o Xeneize na Bombonera. No primeiro encontro das equipes na Sul-Americana desta temporada, o embate aconteceu na Arena Castelão e o Fortaleza protagonizou uma atuação de gala: 4 a 2 sobre os argentinos. Vale ressaltar que o Boca não sofria quatro gols em competições da Conmebol há 19 anos.

O cenário da partida de hoje, entretanto, tem um peso diferente para a situação da tabela do Grupo D. O Boca, que no primeiro encontro optou por utilizar uma equipe praticamente toda reserva, desta vez irá com força total — incluindo a presença do astro uruguaio Cavani entre os titulares. Eliminado da Copa da Liga Argentina, o Xeneize passou a priorizar a Sula e vê o jogo diante do Fortaleza como uma decisão.

Não é para menos, já que o confronto vale a liderança da chave. Na configuração atual, o Tricolor do Pici é o primeiro colocado, com nove pontos, dois a mais que o Boca Juniors. Isso significa que, em caso de vitória, o Leão garante antecipadamente a ida direta às oitavas de final do certame — evitando o playoff contra os terceiros colocados da Libertadores.

Um empate também é considerado ótimo resultado para o Fortaleza, tendo em vista que seguiria na liderança e dependendo apenas de si na última rodada para mantê-la. Uma eventual derrota, entretanto, muda tudo. Nesta hipótese, o Xeneize assumiria a ponta do grupo e chegaria para o jogo final dependendo de uma vitória simples contra o Potosí-BOL, em La Bombonera, para avançar como primeiro.

Diante da magnitude do jogo, a missão do Fortaleza não será fácil. Contra clubes brasileiros, o Boca costuma fazer jogo duro em casa e, desde 2001, sofreu apenas cinco derrotas: Paysandu, em 2003; Internacional, em 2008; Fluminense, em 2012; Palmeiras, em 2018; e Internacional, em 2020.

Vojvoda, treinador do Fortaleza, conhece bem o que é enfrentar o Boca Juniors em Buenos Aires. O argentino, inclusive, já venceu uma partida na La Bombonera em 2018, quando treinava o Defensa y Justicia. Nas demais vezes que foi ao estádio, perdeu duas partidas, uma pelo Newell's Old Boys, em 2016 (4 a 1), e outra pelo Talleres, em 2018 (1 a 0), além de um empate comandando o Huracán, em 2019 (0 a 0).

Entre os torcedores tricolores, a mobilização é grande para acompanhar o momento inédito. A expectativa é que a área destinada aos visitantes seja toda ocupada pelos adeptos cearenses.

Para a partida, Vojvoda não contará com Calebe e Sasha, lesionados, e nem com Kayzer, suspenso, Breno Lopes e Felipe Jonathan, contratados após o período de inscrições desta fase. Diego Martínez, técnico do Boca, não terá o meio-campista Juan Ramírez e o atacante Ezequiel Bullaud.



Boca Juniors x Fortaleza

Boca Juniors

4-4-2: Sergio Romero; Advíncula, Lema, Figal e Lautaro Blanco; Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández e Zenón (Saralegui); Merentiel e Cavani. Téc: Diego Martínez

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi (Cardona);Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino e Bruno Pacheco; Lucero e Machuca. Téc: Vojvoda

Local: La Bombonera, em Buenos Aires-ARG

Data: 15/5/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Tulio Moreno-VEN

VAR: Juan Soto-VEN

Transmissão: ESPN 4, Star+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO