No Castelão, Ceará recebe Amazonas em busca da segunda vitória na Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni deve ser titular no meio-campo do Vovô

O Ceará entra em campo hoje, às 21h30min, na Arena Castelão, contra o Amazonas, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, visando conquistar a segunda vitória consecutiva na competição. Este será o primeiro dos três jogos que o Vovô terá como mandante na Segundona até o final do mês, o que pode ser um trunfo para subir na tabela de classificação.

Diante da Onça Pintada, o técnico Vagner Mancini precisará mexer no time titular devido às ausências dos meio-campistas Lourenço e Jorge Recalde por suspensão.

Também existe a possibilidade de retornar ao 4-3-3 ou mudar para o 4-4-2, caso Ramon Menezes não esteja à disposição. Na vitória contra o Novorizontino-SP por 3 a 0, na última sexta-feira, 10, o zagueiro deixou o campo lesionado. Após a partida, o treinador do Alvinegro de Porangabuçu explicou que o esquema adotado contra o time paulista (3-5-2) foi contextual.

Caso retome a linha de quatro defensores e não possa contar com Ramon, Mancini deverá formar a zaga com Matheus Felipe e David Ricardo, promovendo as entradas de Richardson e Lucas Mugni no meio-campo. O argentino, substituto natural do paraguaio Recalde, deve exercer uma função mais avançada para municiar os atacantes e também com possibilidade de balançar as redes, o que ocorreu diante do Novorizontino.

"Eu consigo fazer, já fiz essa função em outros clubes. É uma posição ofensiva, preciso pisar mais no ataque, criar chances, fazer gols. [...] Sempre temos oportunidades. O treinador já mostrou que não tem um time titular. Estamos sempre nos preparando", disse o camisa 10.

O duelo entre Ceará e Amazonas será o primeiro entre as equipes. O clube amazonense, inclusive, tentará retomar a boa fase no ano. Como visitante, em 2024, registra 47% de aproveitamento. No último sábado, 11, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), o Aurinegro venceu o Santos por 1 a 0 e conquistou a primeira vitória na Série B.

No confronto, os focos das equipes são iguais: conquistar a segunda vitória seguida. Porém, sem esquecer que existe um adversário qualificado do outro lado.

"É um time mais fechado, que tem bom contra-ataque. Temos que ter muito cuidado porque eles jogaram contra o Santos e foram muito bem nisso (contra-ataque). Estamos jogando em casa e precisamos vencer. Acho que no jogo vamos ficar mais no ataque, mas precisamos ficar atentos aos contra-ataques", ponderou Mugni.

“A gente espera buscar a vitória. Segunda vitória consecutiva para dar sequência no Campeonato Brasileiro. […] Tem que ter muita atenção. Da mesma forma que foi contra o Santos, vai ser contra o Ceará. Muita atenção, muita entrega para que a gente possa sair vencedor dessa partida”, disse o zagueiro Miranda, do Amazonas.

Ceará x Amazonas

Ceará

4-4-2: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca, Guilherme Castilho e Lucas Mugni; Erick Pulga e Facundo Barceló. Téc: Vagner Mancini

Amazonas

4-3-3: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Xavier, Pará e Rafael Tavares; Igor Bolt, Matheus Serafim e Jô. Téc: Adilson Batista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 15/5/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo/ES

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos/BA e Adilson Gomes de Oliveira/ES

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Transmissão: Band, Canal GOAT, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO