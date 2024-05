CBF suspende duas rodadas da Série A a pedido dos clubes; Fortaleza x Athletico-PR é adiado

Foto: Lívia Villas Boas/CBF Taça do Campeonato Brasileiro Série A 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido de 15 clubes e suspendeu a Série A até o fim deste mês. Em nota publicada na noite de ontem, a entidade comunicou o adiamento das rodadas 7 e 8 do certame nacional devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A elite nacional conta com três equipes gaúchas: Grêmio, Internacional e Juventude.

Representante cearense na competição, o Fortaleza terá adiada a partida contra o Athletico-PR, anteriormente marcada para o próximo sábado, 18, no PV. O duelo contra o Bahia, válido pela 8ª rodada, já havia sido adiado em razão da semifinal da Copa do Nordeste — que será disputada diante do Sport, dia 26.

Desta forma, o Tricolor ganha brecha no calendário no fim de semana e voltará a campo apenas na próxima terça-feira, 21, diante do Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil.

No documento, a CBF citou os clubes que se posicionaram a favor da suspensão da competição: Atlético-GO; Atlético-MG, Athletico, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Vasco e Vitória. Ou seja, das 20 equipes do Brasileirão, cinco não apoiaram a paralisação: Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e RB Bragantino.

A medida acontece também por conta do pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que endossou o posicionamento dos clubes filiados. Com a Série A paralisada, as demais competições nacionais e internacionais seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos, que estão suspensos até o dia 27 de maio.

Na semana passada, o Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, já havia pedido à CBF que a elite nacional fosse paralisada. Os clubes da Liga Forte União (LFU), grupo que conta com o Fortaleza, fizeram a mesma solicitação na última segunda-feira, 13, ganhando também o apoio de alguns times da Libra.

Na Tailândia para o congresso da Fifa, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmara que respeitaria a decisão da maioria dos clubes em relação à suspensão do Brasileirão. A reunião extraordinária do Conselho Técnico segue com data mantida para o dia 27.