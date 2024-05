Ceará marca duas vezes no 1º tempo, vence Amazonas e encosta no G-4 da Série B

Foto: BAGGIO RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO Vovô derrotou a Onça no Castelão

O Ceará conquistou a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Amazonas por 2 a 1, ontem, na Arena Castelão, pela quinta rodada.

O triunfo começou a ser construído no primeiro minuto da partida, com Ramon Menezes aproveitando a cobrança de escanteio de Guilherme Castilho para abrir o marcador para o Alvinegro de Porangabuçu.

Diante do Amazonas, Vagner Mancini repetiu o esquema utilizado na vitória contra o Novorizontino: 3-5-2, mas, desta vez, com Aylon por dentro, na vaga deixada por Jorge Recalde, suspenso. Com o camisa 11, o time ganhou mais ofensividade pelo lado direito, que ainda tinha Raí Ramos apoiando.

O gol cedo deixou o Ceará em situação confortável, mas não diminuiu o ímpeto. Aos sete minutos, Erick Pulga acionou Matheus Bahia na esquerda, o lateral finalizou cruzado e Marcos Miranda desviou.

O time cearense pressionava a Onça na saída de bola e, quando roubava, acelerava para concluir a jogada. Com as ações ofensivas concentradas pelo lado direito, o Ceará chegou ao segundo gol aos 17 minutos, após De Lucca cruzar e Erick Pulga finalizar, de cabeça, na saída do arqueiro.

O time amazonense buscava os lançamentos da defesa para o ataque, principalmente pelo lado direito, buscando Serafim. A equipe de Adilson Batista explorava o espaço deixado por Raí Ramos nas subidas ao ataque. Aos 21 minutos, a melhor chance do Amazonas: Serafim avançou, fintou a marcação e finalizou para a defesa de Richard. No rebote, Jô arrematou cara a cara e parou no arqueiro alvinegro.

O camisa 11, inclusive, era a válvula de escape para as subidas ofensivas. Aos 38 minutos, Serafim tabelou com Jô, saiu cara a cara com Richard, mas o arqueiro defendeu. A equipe de Adilson Batista voltou para a etapa decisiva pressionando o Ceará e logo no primeiro minuto, Jô recebeu de Serafim, entrou na área e finalizou à direita de Richard.

A pressão imposta pelo Aurinegro deu resultado: aos 16 minutos, Bruno Lopes recebeu entre os defensores, ficou cara a cara com Richard e tocou para Diego Torres, com gol aberto, diminuir para o Amazonas. O Ceará respondeu no lance seguinte, aos 19, com Erick Pulga cruzando e Raí Ramos finalizando para a defesa de Marcos Miranda.

A equipe de Mancini passou a perder o controle do meio-campo, fazendo com que o Amazonas tivesse espaço para trocar passes e desenvolver a fase ofensiva. Apesar disso, o time amazonense encontrava dificuldade para penetrar no sistema defensivo.

Visando aumentar a ofensividade do Ceará, Mancini promoveu as entradas de Saulo Mineiro e Facundo Castro. Após as mudanças, o time voltou a pressionar o Amazonas, concentrado a posse no setor ofensivo. Mantendo o Aurinegro longe da defesa, segurou a vitória, chegou aos oito pontos na Série B, alcançando a 6ª colocação.

Ceará 2x1 Amazonas

Ceará

3-4-3: Richard; Matheus Felipe, Ramon Menezes eDavid Ricardo (Jonathan); Raí Ramos, De Lucca, Guilherme Castilho (Lucas Mugni) e Matheus Bahia (Paulo Victor); Aylon (Facundo Castro), Erick Pulga e Facundo Barceló (Saulo Mineiro). Téc: Vagner Mancini

Amazonas

4-3-3: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Xavier, Wendell (Diego Torres) e Rafael Tavares (Matheus Melo); Ênio (Bruno Lopes), Matheus Serafim (William Barbio) e Jô (Igor Bolt). Téc: Adilson Batista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 15/5/2024

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo/ES

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos/BA e Adilson Gomes de Oliveira/ES

Gols: 2min/1ºT - Ramon Menezes e 18min/1ºT - Erick Pulga (CEA); 18min/2ºT - Diego Torres (AMA)

Cartões amarelões: Matheus Felipe e Guilherme Castilho (CEA); Miranda, Diogo Silva, Diego Torres e Igor Bolt (AMA)

Cartão vermelho: Saulo Mineiro (CEA)