Fortaleza arranca empate heroico contra o Boca e mantém liderança do Grupo D da Sula

Foto: Luis ROBAYO / AFP Kervin Andrade (dir.) anotou o gol tricolor em Buenos Aires

Com gol heroico de Kervin, o Fortaleza arrancou o empate contra o Boca Juniors em La Bombonera, na Argentina, no final do jogo e manteve a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Tricolor do Pici depende unicamente de si na última rodada da competição para avançar diretamente às oitavas de final, sem a necessidade de encarar o playoff.



Apesar da atmosfera digna da “mística” que envolve a Bombonera, completamente tomada por torcedores pulsando a arquibancada, a pressão inicial que se projetava do Boca Juniors sobre o Fortaleza não aconteceu. Pelo contrário, os primeiros 20 minutos da partida foram mornos, de muitos erros de passes de ambas as equipes e nenhum grande momento de emoção, à exceção de um chute de fora da área do Xeneize.

A dinâmica do confronto, de certa forma, acabou ficando “confortável” para o Fortaleza, que preferiu não arriscar no campo de ataque. O Tricolor fugiu da sua característica de pressionar o portador da bola e sair em velocidade após a retomada, e atuou de forma burocrática, tentando evitar, a todo custo, errar. Os números falam por si só: nenhuma finalização, 77 passes corretos e apenas 36% de posse.

O Boca, sem tanta inspiração, usou como combustível o clima favorável da torcida para, aos poucos, ir colocando o Fortaleza em situação desconfortável. Na metade final do primeiro tempo, o time argentino aumentou o volume de jogo e cresceu de produção, recorte no qual criou sucessivas chances para abrir o placar. Entre defesas de João Ricardo e bolas rebatidas da zaga, o Tricolor conseguiu ir para o vestiário com o empate.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, o Boca Juniors não diminuiu o ritmo. Acuado, o Fortaleza não conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa e se viu preso dentro da área enquanto o Xeneize pressionava. A cabeçada de Lema que carimbou o travessão do Leão, aos sete minutos, foi um presságio do que aconteceria em seguida.

Aos 10, após falha geral do sistema defensivo — iniciado em marcação errônea de Tinga —, o astro uruguaio Cavani, livre na pequena área, concluiu cruzamento rasteiro de Blanco para os fundos das redes. O gol, além de tornar o ambiente na Bombonera ainda mais hostil, também desmontou a estratégia apresentada pelo Fortaleza até então, de somente se defender.

Para não perder a liderança do grupo, o Fortaleza teria que buscar o empate. Vojvoda, do banco de reservas, modificou a equipe para tentar tornar o Leão mais competitivo e colocou Marinho, Moisés, Kervin e Rossetto. Ainda assim, o Tricolor seguiu tendo enorme dificuldade na articulação, com erros em demasia e um chute ao gol. O roteiro do confronto, porém, reservava um final feliz para o escrete vermelho-azul-e-branco.

No último minuto do tempo regulamentar, após escanteio do Boca Juniors, Kervin recuperou a bola e fez lançamento magistral para Marinho. O atacante carregou e lançou para Moisés, que furou e “enganou” o goleiro Romero, que ficou vendido no lance. O próprio venezuelano apareceu para marcar o tento histórico, o primeiro de um clube nordestino na Bombonera.

Boca Juniors 1x1 Fortaleza

Boca Juniors

4-4-2: Sergio Romero; Advíncula, Lema, Figal (Lollo) e Lautaro Blanco; Medina (Saralegui), Pol Fernández (Delgado), Ezequiel Fernández (Langoni) e Zenón; Merentiel e Cavani. Téc: Diego Martínez

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; (Tinga) Brítez, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu (Marinho), Pedro Augusto (Kervin Andrade), Hércules (Rossetto), Pochettino e Bruno Pacheco; Lucero e Machuca (Moisés). Téc: Vojvoda

Local: La Bombonera, em Buenos Aires-ARG

Data: 15/5/2024

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Tulio Moreno-VEN

Gols: 10min/2ºT - Cavani (BOC); 45min/2ºT - Kervin Andrade (FOR)

Cartões amarelos: Advíncula, Cavani, Pol Fernandez e Merentiel (BOC); Kuscevic, Titi e Pedro Augusto (FOR)