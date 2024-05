Fortaleza ganha pausa no calendário antes de sequência de decisões em Copas

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Titi tem sido titular na zaga tricolor nos últimos jogos

Após empate contra o Boca Juniors, em La Bombonera, por 1 a 1, na Copa Sul-Americana, o Fortaleza ganha uma folga no calendário. O duelo contra o Athletico-PR, que seria amanhã, no Estádio Presidente Vargas, pela Série A, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido à crise climática que ocorre no Rio Grande do Sul.

Desta forma, Vojvoda e seus comandados terão uma semana livre para treinar e se preparar para uma sequência intensa de decisões na temporada 2024. Já na próxima terça-feira, 21, em São Januário, no Rio de Janeiro, o Leão terá pela frente o Vasco, em duelo que decidirá quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, 0 a 0 no Castelão, o que deixou tudo em aberto no confronto.

A rotina de jogos importantes não para no Cruzmaltino. No domingo, 26, o Tricolor do Pici retorna ao Recife, meses depois do atentado ao ônibus da delegação. O adversário e competição são os mesmos: Sport, pela Copa do Nordeste. Desta vez, o embate é válido pela semifinal do torneio. O Fortaleza busca retornar à final regional, algo que não ocorre há dois anos. Na última vez que chegou, saiu com o título — diante do próprio Leão da Ilha do Retiro.

O embate que encerra esta série é o da Copa Sul-Americana. Frente ao Sportivo Trinidense, do Paraguai, no dia 29, na Arena Castelão, o Leão decide sua vaga na próxima fase do torneio internacional.

O resultado conquistado em Buenos Aires dá a segurança ao escrete vermelho-azul-e-branco de necessitar apenas de um empate para carimbar o primeiro lugar e, consequentemente, a vaga — desde que o Boca Juniors não tire uma diferença de sete tentos no saldo de gols. Atualmente, o Leão é o primeiro lugar do Grupo D da Sula, com 10 pontos conquistados. O Boca vem logo atrás, com oito pontos.

Pela Série A, o Fortaleza só retorna a campo no mês de junho, mais precisamente no dia 2, quando encara o Cuiabá, fora de casa.

A pausa nos jogos chega em boa hora para Vojvoda. O tempo pode ajudar na recuperação de atletas como Calebe e Lucas Sasha, que estão entregues ao departamento médico.

O camisa 10 do Pici está com um edema na coxa esquerda. O jogador, por sinal, foi ausência para o técnico argentino em 30 duelos desde que foi contratado. Nesta temporada, já são dez partida como ausência. Na Sul-Americana, por exemplo, ainda não entrou em campo. Seu último jogo foi o primeiro da final do Campeonato Cearense, em que ficou poucos minutos em campo e logo foi substituído por lesão.

Sasha, por outro lado, iniciou período de transição após estiramento ligamentar no joelho direito. A última vez que entrou em campo foi contra o Boca Juniors, na vitória tricolor por 4 a 2, no Castelão, no último dia 25 de abril.