Vitórias em sequência alavancam Ceará na tabela e deixam G-4 da Série B mais próximo

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Guilherme Castilho será desfalque do Alvinegro contra o Operário

As vitórias em sequência do Ceará não só aliviaram a pressão ocasionada pelo mau início na Série B, como também alavancaram a equipe na tabela de classificação do torneio nacional. Com os seis pontos conquistados nos últimos dois jogos, o Alvinegro de Porangabuçu saltou oito posições, saindo da 14ª colocação para a sexta.

A reação imediata após os três primeiros jogos sem vitória na Segundona foi fundamental para o Vovô. Com os importantes triunfos sobre o Novorizontino e Amazonas, o time comandado por Vagner Mancini espantou qualquer indício de crise e se aproximou da zona de acesso à Primeira Divisão, na qual pode ingressar na próxima rodada caso uma combinação de resultados aconteça.

Para isso, o cenário mais simples parte do princípio do escrete preto-e-branco vencer o Operário-PR fora de casa, em duelo direto, já que ambos possuem os mesmos oito pontos somados, e torcer por tropeços de América-MG (5º) e Vila Nova (6º). Se a Chapecoense (8º) e Mirassol (9º) também triunfarem, as três equipes — incluindo o Vovô — ficam igualados e decidem as posições pelo critério de desempate.

“Esse é o nosso propósito e o que todo mundo fala internamente, entrar no G4. Se não me engano, essa é a melhor posição desde o rebaixamento do Ceará. Então a gente pode e quer fazer mais. Quando temos a oportunidade, não podemos deixar fugir. E temos essa oportunidade já no próximo jogo, então temos que agarrar. Todos sabem que quando o Ceará chega nas posições de cima, é visto com outro olhar. Esse é o nosso pensamento. Tenho certeza que quando entrarmos no G-4, vamos lutar até o fim para permanecer”, comentou o zagueiro Ramon Menezes.

O cenário atual que o Ceará vive na Série B, inclusive, é o melhor desde que a equipe amargou o rebaixamento em 2022. Na última temporada, em meio à campanha oscilante e frustrante, o Alvinegro teve o sétimo lugar — que se manteve por três rodadas — como sua maior colocação no certame. Neste ano, embora ainda em fase inicial do torneio, o Vovô conseguiu superar a marca.

Projetando o duelo do próximo domingo, 19, às 16 horas, contra o Operário, o momento é de confiança elevada. Diante do Novorizontino, na quarta rodada, o Alvinegro encerrou um jejum de 11 meses sem vencer fora de casa e quer repetir o feito diante do Fantasma paranaense, como é apelidado o próximo rival do Vovô. A ótima fase do sistema ofensivo de Mancini pode ser um trunfo no duelo.

Em cinco jogos, o Ceará balançou as redes adversárias dez vezes, o que representa média de dois gols por partida. Entre todos os times da Série B, o Alvinegro figura como o time com melhor ataque ao lado do Santos e Sport, o que reforça o bom momento — ainda que a defesa, com sete tentos sofridos, precise melhorar.