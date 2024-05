Meio-campo do Fortaleza tem peças em bom momento e volta a ser pilar do time

Foto: Luis ROBAYO / AFP Pochettino vive bom momento com a camisa tricolor

No começo da temporada, o torcedor do Fortaleza ficou preocupado com um setor específico do time: o meio de campo, que perdeu o grande pilar de 2023, o volante Caio Alexandre, que saiu para o Bahia. No entanto, ao que tudo indica, os dias de aflição dos tricolores com a zona de criação estão se resolvendo.

Para o setor, o Leão trouxe Matheus Rossetto, Emmanuel Martínez e Luquinhas. Além disso, contou com duas gratas surpresas: Kervin Andrade e Kauan Rodrigues. O venezuelano de 19 anos foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Junior e logo chamou atenção de Vojvoda. Em seu primeiro jogo como profissional, gol diante do Horizonte, pelo Campeonato Cearense.

Desde então, em 18 aparições, foram sete tentos e quatro assistências. A última bola na rede foi na quarta-feira, 15, contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, em plena Bombonera.

Kauan, que foi bastante utilizado no Estadual e na Copa do Nordeste, vem ficando mais no banco, como opção. Mesmo assim, nas oportunidades que teve, chamou atenção, especialmente no primeiro Clássico-Rei do ano, quando anotou um golaço de fora.

Um atleta que cresceu de rendimento ao longo de 2024 foi Tomás Pochettino. O argentino foi titular quase que absoluto em 2023, formando uma trinca de meio forte com Zé Welison e Caio.

Vojvoda chegou a testar o jogador na função de volante, mas ele acabou não rendendo. Em alguns momentos, o camisa 7 amargou a reserva. Todavia, em seu retorno ao lugar original, evoluiu junto com o Tricolor. Contra o Boca — clube que o revelou —, no jogo realizado na Arena Castelão, foi o grande destaque com três assistências, na vitória por 4 a 2.

A evolução de Pochettino ocorre justamente no momento em que Calebe sofre com uma série de lesões. Fora de combate desde o primeiro duelo da final do Campeonato Cearense, o jogador atingiu a marca de 30 jogos como desfalque durante o período em que chegou ao Pici.

Contusão, por sinal, foi o que tirou Hércules de metade da temporada passada. O camisa 35 rompeu o ligamento cruzado anterior e ficou em recuperação no restante ano, sendo ausência em partidas importantes, como a final da Sul-Americana, contra a LDU-EQU. Porém, após oito meses de recuperação, voltou e sem perder a intensidade de sempre, retomando o posto de titular.

Dos contratados para este ano, Rossetto começa a ganhar suas primeiras oportunidades e agrada ao torcedor. Martínez, ex-América-MG, ainda passa pelo período de adaptação, e Luquinhas pouco agregou ao sistema de meio-campo do escrete vermelho-azul-e-branco.