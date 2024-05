Melhor defesa e ataque: Operário x Ceará traz contraste de forças na Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Barceló soma dois gols pelo Vovô na Série B

O confronto entre Ceará e Operário-PR, amanhã, às 16 horas, em Ponta Grossa (PR) colocará frente a frente um dos ataque mais letais e uma das defesas mais sólidas da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vovô, ao lado de Sport e Santos, já balançou as redes adversárias dez vezes em cinco jogos, o que representa média de dois gols por partida. O Fantasma, em contraponto, foi vazado somente duas vezes neste mesmo recorte de duelos.

O poder do sistema ofensivo do Alvinegro tem sido o principal trunfo do time comandado por Mancini neste início da Segundona. Ainda oscilando defensivamente, o Vovô conseguiu se sobressair nas últimas duas rodadas e embalou as primeiras vitórias na competição. Vale ressaltar que os tentos não se concentram em poucos jogadores: sete nomes diferentes já marcaram nesta Série B.

Um outro detalhe interessante é a forma como o Ceará tem utilizado as bolas paradas. Dos dez gols que marcou, cinco aconteceram a partir de cobrança de pênalti, falta ou escanteio. É um recurso que vem sendo impactante para o Vovô e pode fazer a diferença contra a boa defesa do Operário.

Em 24 jogos que disputou na temporada, apenas em três o Ceará deixou o campo sem conseguir superar a defesa rival. Nos empates em 0 a 0 contra o Náutico, pelo Nordestão, e Fortaleza, na ida da final do Campeonato Cearense, e na derrota para o CRB, fora de casa, pelo primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil. Nas demais partidas, o Vovô anotou pelo menos um tento — são 41 gols em 2024.

O Operário, embora não tenha números de destaque no ataque — foram quatro gols nesta Série B —, vem dificultando a vida dos adversários com sua solidez defensiva. Os únicos tentos que sofreu na competição aconteceram na derrota para o Vila Nova e no empate diante da Ponte Preta. O Fantasma conseguiu neutralizar, por exemplo, o Grêmio, quando recebeu o time gaúcho pela Copa do Brasil no Estádio Germano Kruger.

Apesar do contraste de desempenho nas faixas opostas do campo, os dois times compartilham um cenário idêntico na tabela de classificação da Série B. Ambos possuem os mesmos oito pontos e se separam pelo critério de desempate — o Ceará está à frente por ter melhor saldo de gols. Quem vencer, inclusive, pode ingressar no G-4 caso uma combinação de outros resultados aconteça.

Ao todo, 22 jogadores do elenco alvinegro foram relacionados e viajaram para o confronto. O embarque aconteceu ontem e as ausências ficaram por conta do goleiro Maycon Cleiton, dos meias Lucas Mugni e Guilherme Castilho, e do atacante Saulo Mineiro — estes dois últimos por suspensão. Por outro lado, Mancini conta com o importante retorno do paraguaio Jorge Recalde, que ficou fora da última rodada.

Mancini é o técnico mais longevo do Ceará desde 1ª passagem de Guto Ferreira

O técnico Vagner Mancini completou recentemente oito meses à frente do comando do Ceará. Desde agosto de 2023 em Porangabuçu, o treinador é mais longevo no Vovô desde a primeira passagem de Guto Ferreira.

Em 36 jogos, são 13 vitórias, 10 derrotas e 16 empates. Além disso, conquistou o título do Campeonato Cearense desta temporada.

Até então, o posto era ocupado por Tiago Nunes, que ficou no Alvinegro por 32 jogos, entre agosto de 2021 e março de 2022. Foi demitido após eliminação na Copa do Nordeste.

Já Guto Ferreira, líder desta lista, passou 94 partidas na sua primeira passagem, durante março de 2020 até agosto de 2021. No período, fez a melhor campanha da equipe na Série A do Brasileiro.

O comandante voltou ao Ceará na última temporada, mas ficou por apenas 12 embates e acabou sendo demitido depois de uma série da resultados ruins na Segundona.