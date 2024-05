Ceará visita Operário querendo embalar terceira vitória e confirmar boa fase na Série B

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Lourenço é um dos destaques do meio-campo do Ceará na temporada

Com a confiança elevada após duas vitórias seguidas, o Ceará entra em campo neste domingo, 19, para encarar o Operário, às 16 horas, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR, pela sexta rodada da Série B. Querendo confirmar o bom momento na competição, o Alvinegro também está de olho no G4, zona que quer manter-se próximo e ingressar o quanto antes.

O duelo é inédito na história do futebol, já que as duas equipes nunca se enfrentaram em oportunidades anteriores. Em 2019, o Fantasma, como é apelidado o time do Paraná, retornou à Série B após 28 anos, mas acabou sendo rebaixado à terceira divisão em 2022, ano em que o Ceará amargou o descenso da elite nacional. Com a permanência do Vovô e o acesso do Operário, os times acabaram se encontrando na atual edição da Segundona.

Ramon Menezes, zagueiro do Ceará, projetou um confronto complicado, citando também a questão da logística que a delegação cearense precisa encarar para chegar até a cidade de Ponta Grossa (PR), onde o Operário está sediado. Apesar das dificuldades, o defensor foi enfático ao falar que "só a vitória interessa" neste momento do Vovô no certame.

"Pela logística, a gente tem que sair dois dias antes, viajar. E isso atrapalha um pouco o nosso rendimento, mas não pode ser uma desculpa. Sabemos que a Série B tem jogos com esse tipo de logística. Uma partida difícil, em que o time deles também está brigando pelo G4. Um jogo de seis pontos, como falam. O duelo será de tarde, então acredito que o clima não vá afetar muito. Se fosse de noite, poderia ser mais frio. É propor nosso jogo e buscar a vitória, porque só a vitória nos interessa nesse momento", comentou em entrevista coletiva.

Embora estejam empatados em pontos na tabela, Operário e Ceará chegam para o duelo vivendo momentos distintos. A equipe paranaense passa por uma "seca" de vitórias: são quatro jogos seguidos sem triunfo, três deles pela Série B, onde acumulou dois empates e uma derrota nas últimas rodadas. O Alvinegro de Porangabuçu, por outro lado, está embalado após vencer o Novorizontino e o Amazonas, sequência que fez o time alavancar no torneio.

Diante da queda de rendimento do Ceará na partida contra o Amazonas, sobretudo no segundo tempo, Mancini confessou que deve realizar mudanças de peças na equipe titular que vinha atuando. A decisão é uma medida para administrar o alto desgaste físico do elenco. "Eu não tenho condições de, em todos os jogos, trocar a maioria dos jogadores. Domingo eu vou ter que fazer isso", disse o comandante.

Para o jogo, o treinador não poderá contar com os meio-campistas Lucas Mugni e Guilherme Castilho, e o atacante Saulo Mineiro — os dois últimos citados por suspensão. A novidade fica por conta do retorno de Jorge Recalde, peça importante do time nesta fase inicial da Série B.

Operário x Ceará: ficha técnica

Operário

4-5-1: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Lucas Hipólito; Jacy, Dudu Scheit, Ronald, Maxwell e Cássio Gabriel; Ronaldo. Téc: Rafael Guanaes.

Ceará

3-5-2: Richard; Ramon Menezes, Matheus Felipe e David Ricardo (Jonathan); Rafael Ramos, De Lucca, Lourenço, Recalde e Paulo Victor; Erick Pulga e Barceló. Téc: Vagner Mancini.

Local: Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR

Data: domingo, 19

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza-SP (Fifa)

Assistentes: Daniel Luis Marques-SP e Evandro de Melo Lima-SP

VAR: Caio Max Augusto Vieira-RN

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Band, Premiere e Canal Goat