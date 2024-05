Em reestreia de Kobayashi, Ferroviário recebe o ABC no Presidente Vargas

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Kobayashi comandará o Ferroviário pela terceira vez na carreira

Após duas semanas de intervalo no calendário, devido ao adiamento da partida contra o São José-RS, por conta da crise climática no Rio Grande do Sul, o Ferroviário volta a campo neste domingo, 19, para enfrentar o ABC-RN em partida válida pela quinta rodada da Série C do Brasileiro. A bola rola no estádio Presidente Vargas, às 19 horas.

Vindo de uma dura goleada de 5 a 0 diante do São Bernardo-SP, o Tubarão da Barra volta a jogar com um velho conhecido à beira do campo. Depois da demissão de Maurício Copertino, Paulinho Kobayashi voltou ao comando do clube pelo qual foi campeão nacional. Com o retorno, as expectativas são de que o Peixe possa enfim engatar uma boa fase.

“Eu sei que não é fácil a situação que se encontra hoje. Mas uma das facilidades que talvez tenha na minha minha volta é que dos 11 titulares do último jogo, oito trabalharam comigo. Então isso facilita bastante no processo de adaptação da volta do treinador. Ano passado, se não me engano, o Remo, nas quatro primeiras rodadas, estava brigando lá embaixo, e no fim eles quase conseguiram o acesso. É questão de acreditar no sonho. Não que eu esteja vendendo um sonho, estou vendendo trabalho. Vamos ter que trabalhar duro”, disse Kobayashi sobre seu retorno.

Goleiro do Ferrão, Douglas Dias, se mostrou otimista com os trabalhos que serão desenvolvidos. "(Kobayashi) É um cara que a gente já conhece, que já trabalhou com mais da metade do elenco e conhecemos o trabalho. É mais fácil de se adaptar. Agora vamos dar continuidade ao que o professor Maurício vinha fazendo para sairmos dessa situação", comentou o arqueiro.

Indo disputar o quarto duelo pela Terceirona, o Ferroviário ainda não conseguiu uma vitória pelo campeonato. Até o momento, apresenta um retrospecto de duas derrotas e um empate, além de três gols marcados e nove sofridos, sendo uma das piores defesas do certame.

Por outro lado, o rival desta tarde não vive bom momento. Uma posição abaixo na tabela, o ABC é o atual 18º colocado com um ponto somado. O clube potiguar chega para o jogo com um retrospecto de um empate e três revés e também tenta o primeiro triunfo na Série C.

Caso vença, o Ferroviário tem chance de sair da zona de rebaixamento e pular para o meio da tabela, dependendo dos demais resultados da rodada.

Prováveis escalações

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Alisson, William Rocha (Geilson), Mattheus Silva (Ernandes); Lincoln, Marciel e Felipinho (Marcelinho); Vinícius Alves, Ciel e Gabryel (Wendson). Téc: Kobayashi



ABC

4-3-2-1: Pedro Paulo; Felipe Albuquerque, Richardson, Thuram, Lucas Sampaio; Wellington Reis e Erick; Pedro Felipe, Matheus Nascimento e Wallyson; Daniel Cruz (Jenilson). Téc: Roberto Fonseca.