Fortaleza parabeniza Éderson por ida à seleção brasileira: "Sabíamos que ia acontecer"

Foto: Aurelio Alves Éderson em ação pelo Fortaleza, durante a temporada de 2021

O volante Éderson, ex-jogador do Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior, neste domingo, 19, para os jogos da seleção brasileira na Copa América, que começa em junho, nos EUA.

O clube tricolor, por sinal, parabenizou a conquista do seu ex-camisa 13. "A verdade é que a gente já sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Parabéns pela convocação, Éderson! A Nação Tricolor estará sempre na torcida pelo seu sucesso", disse a agremiação em nota.

Éderson passou pelo Pici na histórica temporada do clube de 2021, quando conquistou a vaga na Copa Libertadores pela primeira vez. O jogador foi um dos pilares daquela equipe. Foram 58 jogos, três gols e três assistências. À época, estava por empréstimo junto ao Corinthians e chegou a ter seu contrato renovado com o Leão do Pici por mais um ano, no caso, 2022. Entretanto, mesmo após anúncio, uma proposta da Salermitana-ITA acabou levando-o à Europa.

Na última quinta-feira, 16, a Conmebol permitiu a inscrição de mais três atletas para cada seleção. Os nomes escolhidos pelo comandante da Amarelinha foram, além de Éderson, hoje no Atalanta-ITA, o zagueiro Bremer, Juventus-ITA, e o ponta Pepê, do Porto-POR.

O goleiro Rafael, do São Paulo, também foi convocado após Éderson, arqueiro do Manchester City, ser cortado da equipe por fratura no rosto em choque com o zagueiro argentino Romero, do Tottenham, em partida na última terça-feira, 14.

O ex-Leão do Pici terá pela frente uma grande disputa no meio-campo da seleção brasileira. Jogadores como João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Lucas Paquetá estão na briga por vaga na onzena titular da seleção com o ex-jogador do Fortaleza.

"Todos os atletas, independente do momento das convocações, chegam em igualdade de condições para disputar e brigar por uma posição dentro da equipe titular", afirmou o técnico Dorival Júnior.

Os jogadores começam a se apresentar no dia 30 de maio, em Orlando, nos EUA. A cidade será base da Seleção no período de preparação. Já os atletas que defendem times brasileiros começam a treinar nos Estados Unidos no dia 3 de junho.

A estreia da seleção na competição continental acontece no dia 24 de junho, em Los Angeles, contra a Costa Rica. Paraguai e Colômbia complementam o grupo do Brasil na competição. O Brasil terá ainda dois compromissos antes da Copa América, contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente. (Com Victor Barros)