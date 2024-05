Manchester City conquista tetra inédito na Inglaterra

Foto: Adrian DENNIS / AFP O Manchester City vai enfrentar o West Ham; veja aonde assistir o último jogo do Campeonato Inglês

O Manchester City venceu neste domingo, 19, o West Ham por 3 a 1 e se sagrou campeão da Premier League pelo quarto ano consecutivo, uma façanha nunca antes alcançada, à frente do Arsenal, que terminou o campeonato com dois pontos a menos após a vitória (2-1) sobre o Everton, na última rodada.

A equipe do técnico espanhol Pep Guardiola só perdeu três jogos na temporada e conquistou o sexto título inglês em sete anos, enquanto os 'Gunners' do seu pupilo Mikel Arteta terminam na segunda posição.

Este é o décimo título do campeonato inglês do City em sua história. Os 'Citizens' se consolidam assim no nível de grandes times históricos como o Liverpool das décadas de 1970 e 80 e do Manchester United do lendário Alex Ferguson, que acumulou 8 títulos entre 1993 e 2003 e 5 entre 2007 e 2013.

O fundo dos Emirados Árabes que financia o clube desde 2008 não é a única explicação para a supremacia. Essa máquina de títulos atingiu novo patamar com Pep Guardiola no comando e é repleta de grandes jogadores, como Phil Foden, revelado na base do clube e eleito o melhor jogador da temporada aos 23 anos.