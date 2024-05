Por classificação na Copa do Brasil, Fortaleza embarca para jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro

Foto: Felipe Cruz/Fortaleza EC Fortaleza irá com força total para jogo contra o Vasco.

Com a pausa da Série A do Brasileirão devido às enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, o Fortaleza ganhou tempo para descansar e se preparar com calma para o jogo diante do Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Após o empate na Bombonera diante do Boca Juniors na última quarta-feira, 15, o elenco do Tricolor do Pici retomou as atividades apenas no final de semana e irá encerrar hoje, 20, a preparação para o jogo contra o Cruzmaltino. Em seguida, no período da tarde, o grupo de selecionados por Vojvoda viaja com destino ao Rio de Janeiro.

As equipes se enfrentam já se enfrentam amanhã, 21, às 21h30min, em São Januário, pelo jogo de volta da terceira fase da competição nacional.

No jogo de ida, apesar de criar bastante, o Fortaleza não conseguiu aproveitar as chances de gol e as equipes não saíram do 0 a 0. Pro jogo de volta, que poderá valer R$ 3,4 milhões aos cofres do clube pela classificação às oitavas, o time irá com força total para buscar a classificação, ainda que atuando como visitante.

As únicas baixas são o atacante Renato Kayzer, que não poderá atuar na competição pelo Fortaleza por ter defendido o Criciúma nas fases iniciais, e o camisa 10 Calebe, que segue em edema muscular na coxa esquerda. No desembarque da tarde desta segunda, 20, será possível ainda saber se Lucas Sasha também estará fora por se recuperar de um estiramento ligamentar no joelho direito. A maior baixa porém, no entanto, poderá ser a do zagueiro Brítez. Titular na maioria dos jogos do Tricolor do Pici na temporada, o zagueiro não disputou o segundo tempo do jogo contra o Boca, pela Sul-Americana, após sentir um desconforto e sua condição não foi divulgada posteriormente pelo clube.

O Fortaleza chega ao embate em uma situação mais confortável que o adversário. Dentro de campo, apesar de chegar ao jogo após um triunfo diante do Vitória, o Vasco possui um baixo aproveitamento nos jogos recentes, contabilizando apenas duas vitórias nas últimas sete partidas jogadas — com quatro derrotas e um empate. E o momento conturbado também atravessa o campo, já que o clube associativo vive um imbróglio com a 777 Partners, acena venda do futebol do clube, de acordo com o Globo Esporte RJ.



Vasco e Fortaleza será apitado por Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO), que recentemente apitou o empate do Tricolor do Pici diante do Botafogo, pela Série A. Ele terá Bruno Boschilia e Felipe Alan Costa de Oliveira como auxiliares, enquanto o VAR será comandado por Wagner Reway (VAR FIFA-ES).