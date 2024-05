Após rodízio, desgaste físico do Ceará em reta inicial de Série B chama atenção

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga tem uma das maiores minutagens entre os jogadores do Vovô

A decisão de Vagner Mancini por preservar parte do time titular contra o Operário-PR, no último domingo, 19, traz à tona um cenário, no mínimo, preocupante sobre o aspecto físico do elenco do Ceará.

O treinador, mesmo com um calendário menos intenso e com longos intervalos de tempo entre os primeiros jogos da Série B, viu-se na necessidade de poupar jogadores para priorizar a decisão pela terceira fase da Copa do Brasil, diante do CRB.

A atuação do Alvinegro na vitória contra o Amazonas, na quarta-feira passada, 15, sobretudo no segundo tempo, quando o time caiu de rendimento físico e sofreu pressão do rival, foi o suficiente para ligar o “sinal de alerta” do comandante.

A situação chama atenção, afinal, o duelo contra a Onça representou, naquela ocasião, apenas o quinto compromisso do escrete preto-e-branco na Segundona.

Entre as justificativas, Mancini destacou, na entrevista após o duelo perante o Amazonas, a forma “intensa” de jogar do Ceará e as cansativas viagens. Importante ressaltar, porém, que antes do início da Série B, o elenco alvinegro teve nove dias de preparação. Após a estreia, só voltou a entrar em campo mais de uma semana depois. Somente passado este período que o Vovô começou a ter uma rotina "normal" de jogos.

Neste recorte até a partida contra o Amazonas, que foi quando a equipe apresentou o primeiro sinal de desgaste físico, o Ceará viajou três vezes: duas para o interior de São Paulo, em um intervalo de dez dias, para encarar Mirassol e Novorizontino, e para Maceió, onde enfrentou o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Mesmo diante da importância do duelo contra o Operário — que poderia ter significado a entrada do time, mesmo que momentânea, no G-4 —, Mancini precisou escalar oito jogadores que vinham sendo reservas. Empatou em um jogo que o time cearense poderia ter vencido. A responsabilidade agora fica para a Copa do Brasil, pela qual o Vovô encara o CRB, na próxima quinta-feira, 23, às 21h30min, no Castelão.

“Nós tínhamos uma sequência de sete jogos seguidos e, nesse jogo, optamos por dar uma descansada entre alguns atletas para que não tivéssemos nenhum risco de lesão. Curiosamente, tivemos um atleta que entrou no segundo tempo e acabou sentindo uma lesão (Matheus Felipe). Isso é fruto de jogos dificílimos e de uma Série B muito equilibrada”, comentou o treinador após a partida em Ponta Grossa (PR).

Contra o Galo da Pajuçara, Mancini escalará força máxima sob a expectativa de que o Ceará reverta a desvantagem do jogo de ida, quando perdeu por 1 a 0 no Rei Pelé. Além das questões esportivas, o duelo tem um peso importante para o planejamento financeiro do clube, tendo em vista o prêmio de R$ 3,45 milhões ao clube classificado.