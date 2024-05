Cearense Thiago Monteiro volta ao top-100; Bia cai uma posição e Wild alcança melhor ranking

Foto: Isabella BONOTTO / AFP Tenista cearense Thiago Monteiro em jogo das oitavas de final do Masters 1000 de Roma

Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição no ranking da WTA, na atualização de ontem. A tenista número 1 do Brasil trocou o 13º pelo 14º lugar, mas poderá recuperar o posto nesta semana, durante o Torneio de Estrasburgo, na França. No masculino, Thiago Wild alcançou o melhor ranking de sua carreira, e o cearense Thiago Monteiro voltou ao top-100.

Bia caiu uma posição em razão do crescimento da americana Danielle Collins, sensação da temporada até agora. A tenista, que irá deixar o circuito no fim do ano, galgou três posições na lista da WTA e alcançou o 12º lugar. A italiana Jasmine Paolini também subiu e ocupa agora o 13º posto, enquanto a checa Karolina Muchova despencou três colocações (15º).

Bia, no entanto, pode se recuperar na lista e até mesmo poderá voltar a sonhar com o top-10. Nesta semana, ela disputa o Torneio de Estrasburgo, em sua preparação para Roland Garros, que começa no próximo dia 26, em Paris. Se for campeã, a brasileira poderá figurar novamente entre as 10 melhores do mundo.

Atual número dois do Brasil, Laura Pigossi conquistou seis postos na lista da WTA e segue firme na busca pelo seu retorno ao top-100. A medalhista olímpica nas duplas agora figura no 119º lugar.

No masculino, Thiago Wild segue em ascensão. Ele subiu três posições na atualização de ontem e atingiu o 58º lugar, sua melhor posição da carreira até agora. Monteiro também vive bom momento no saibro, com bons resultados nos Masters 1000 de Madri e de Roma, nas últimas semanas. Assim, o cearense deu um salto de 22 posições e alcançou o 84º lugar, novamente dentro da lista dos 100 melhores do mundo.

ATP e WTA: top-10

A lista dos melhores do ranking da ATP contou com duas trocas de posição ontem. Campeão em Roma, o alemão Alexander Zverev subiu uma colocação, desbancou o russo Daniil Medvedev e retomou o quarto posto, atrás de Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. O tenista da Rússia caiu para o quinto lugar.

Já o polonês Hubert Hurkacz ultrapassou o grego Stefanos Tsitsipas e é o novo oitavo colocado da relação. O atleta da Grécia caiu para o nono posto.

Entre as mulheres, a tcheca Marketa Vondrousova ganhou dois postos e subiu para o sexto lugar. Ela desbancou a grega Maria Sakkari e a chinesa Qinwen Zheng.

Confira o top-10 do ranking masculino:

Novak Djokovic (SER), 9.860 pontos Jannik Sinner (ITA), 8.770 Carlos Alcaraz (ESP), 7.300 Alexander Zverev (ALE), 6.345 Daniil Medvedev (RUS), 6.295 Andrey Rublev (RUS), 4.700 Casper Ruud (NOR), 4.185 Hubert Hurkacz (POL), 3.885 Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.700 Grigor Dimitrov (BUL), 3.615

Confira a lista das 10 melhores do tênis feminino: