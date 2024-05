Ferroviário tem pior defesa da Série C, e Kobayashi avisa: "A gente vai ter que mudar"

Foto: FÁBIO LIMA Experiente Douglas Dias é o arqueiro coral

Após sofrer a goleada de 4 a 0 diante do ABC, no último domingo, 19, o Ferroviário virou a pior defesa da Série C do Campeonato Brasileiro já na quinta rodada. Além disso, com o revés sofrido em casa, o time coral chegou à marca de sete jogos consecutivos sem vencer.

Recém-chegado no retorno à Barra do Ceará, o técnico Paulinho Kobayashi avisou que o Tubarão precisará de mudanças — e reforços — para reagir na competição.

Dos 12 pontos disputados na Terceirona, o clube conquistou apenas um, no empate com a Aparecidense-GO. O acúmulo de derrotas (perdeu para Figueirense, São Bernardo e ABC) tem custado caro: até o momento, o Ferrão tem o saldo de dez gols negativos, com três tentos marcados e 13 sofridos.

“Primeiro vamos assumir as nossas culpas, lógico. Eu me coloco na frente, né? Não é porque eu cheguei agora que eu vou deixar de assumir a minha culpa. Mas a gente vai ter que tomar atitude, a gente vai ter que mudar”, alertou o treinador.

“É uma coisa que eu vou conversar com a diretoria, porque senão não adianta eu estar aqui só para dar sequência num trabalho e vendo que eu estou cavando o poço para mim mesmo. Então se é para fazer isso, para mim não faz sentido”, completou Kobayashi.

Apesar do início negativo, o clube terá ainda 14 rodadas pela frente para tentar fugir da zona de rebaixamento e buscar uma vaga no G-8, o que garantiria classificação para a próxima fase da competição.

Agora o time de Kobayashi se prepara para entrar em campo na próxima terça-feira, 28, quando enfrentará o Floresta, em partida válida pela sexta rodada, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Até lá, caras novas podem desembarcar no clube da Barra para a sequência da Série C. O departamento de futebol coral entende que aos menos quatro posições precisam ser reforçadas: lateral direita, zaga, meio-campo e ataque. Paulinho Kobayashi deverá ter carta branca para sugerir nomes, a exemplo do que já ocorreu na chegada do meia Romarinho, com quem trabalho no Capital-DF.

“Pode esperar e acreditar que eu vou me entregar para manter esse time aqui, no mínimo, na série C. Então tenha esperança e ajude. Tem o direito de cobrar, lógico, mas com sabedoria. (...) O apoio faz com que a gente consiga reverter, então primeiro apoie, para a gente tentar reverter essa situação”, pediu o técnico em recado à torcida.

Colaborou Rangel Diniz/Especial para O POVO