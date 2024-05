Fortaleza visita Vasco no RJ em disputa por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Destaque do Leão, Yago Pikachu já defendeu o Vasco

A sequência de decisões do Fortaleza começa hoje à noite. O Tricolor do Pici vai até o Rio de Janeiro, onde, em São Januário, enfrenta o Vasco da Gama, às 21h30min, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, um empate por 0 a 0 no Castelão. Portanto, está tudo em aberto no confronto.

Para além de uma importante ida às oitavas de final no âmbito futebolístico, também está em disputa o valor de R$ 3,45 milhões. Até o momento, o Tricolor já arrecadou R$ 5,3 milhões no torneio, somando primeira (R$ 1,47 milhões), segunda (R$ 1,785 milhão) e atual fases (R$ 2,205 milhões).

Em 2023, o Leão chegou a avançar nesta etapa da competição nacional, no entanto, foi eliminado nas oitavas para o Palmeiras. O objetivo, de acordo com o traçado no início da temporada, é justamente ser um dos 16 melhores.

Pela frente, os comandados de Vojvoda terão que quebrar um longo tabu para carimbar sua vaga: vencer o Vasco no Rio de Janeiro. Em nove duelos disputados na Cidade Maravilhosa, são seis vitórias do Cruzmaltino e três empates. O último embate entre as equipes no Rio foi pela Série A de 2023, com triunfo vascaíno por 1 a 0, em 18 de outubro.

Vojvoda sabe que para o duelo decisivo terá os desfalques de Calebe e Lucas Sasha, que seguem no departamento médico, além de Renato Kayzer, que já disputou a Copa do Brasil pelo Criciúma. A baixa de última hora ficou por conta do zagueiro Brítez, que não viajou com a delegação.

"Vamos fazer um jogo decisivo e importante. Sabemos o quanto de diferencial fará para nós passar para a próxima fase. E acho que estamos bem preparados. [...] Sabemos a força do adversário, mas estamos preparados, estamos conscientes do que temos que fazer para buscar a classificação", disse o atacante Breno Lopes em entrevista no embarque tricolor.

O Leão teve praticamente uma semana desde a última aparição, contra o Boca Juniors, quarta-feira passada, 15, pela Copa Sul-Americana, para focar apenas na preparação, já que a Série A do Campeonato Brasileiro teve duas rodadas adiadas devido à crise climática que ocorre no Rio Grande do Sul.

Diante disso, a partida contra o Athletico-PR, que seria realizada no último sábado, 18, no Estádio Presidente Vargas, não ocorreu e o clube pôde descansar da maratona de jogos.

Por outro lado, o rival do Fortaleza não vive os seus melhores dias. Em crise, o Vasco demitiu recentemente o técnico argentino Ramon Díaz, depois de uma série de resultados ruins. Em seu lugar, foi contratado o português Álvaro Pacheco, que ainda não fará sua estreia hoje — o interino Rafael Paiva segue à beira do campo. No entanto, os problemas vão além das quatro linhas.

Fora dele, existe uma guerra judicial entre Vasco e a 777 Partners, empresa que comprou a SAF da agremiação. O presidente da associação, o ex-jogador Pedrinho, entrou na Justiça contra o grupo americano, que enfrenta acusações e problemas financeiros e legais à frente de clubes de outros países.

Vasco x Fortaleza

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames e Payet; Rossi, David e Vegetti. Téc: Rafael Paiva

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Hércules e Pochettino; Pikachu (Marinho), Machuca e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 21/5/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Bruno Boschilla-Fifa/PR e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG

VAR: Wagner Reway-Fifa/ES

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO