Missão contra o CRB: Ceará venceu por dois ou mais gols duas vezes como mandante no ano

Foto: FÁBIO LIMA Aylon é titular no ataque do Vovô

O Ceará volta a entrar em campo amanhã, às 21h30min, para enfrentar o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão. Em desvantagem após perder o primeiro duelo por 1 a 0, o Alvinegro precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final.

Mesmo tendo Richard debaixo das traves, um goleiro que faz a diferença em decisões por penalidades — o que já ocorreu nas decisões da Copa do Nordeste de 2023, contra o Sport, e do Campeonato Cearense deste ano, diante do Fortaleza —, o Vovô pode evitar maiores sustos e tentar a classificação no tempo regulamentar, bastando vencer o Galo da Pajuçara por mais de um gol.

O detalhe é que o time comandado por Vagner Mancini conseguiu este feito apenas duas vezes como mandante na atual temporada: contra Atlético-CE, em vitória por 6 a 0, e diante do Caucaia, no triunfo por 5 a 0, ambos válidos pelo Campeonato Cearense, há mais de três meses.

Com isso, o comandante alvinegro precisa achar uma maneira de superar este tabu diante dos alagoanos. Na última partida em casa, contra o Amazonas, pela Série B, o Ceará até abriu dois tentos de vantagem, ainda no primeiro tempo, mas viu o adversário diminuir a diferença na segunda etapa. Contra o ABC, pelo Nordestão, o roteiro foi semelhante, mas os potiguares conseguiram igualar o marcador.

O adversário da vez, CRB, também não deve facilitar o desafio. A última vez que o clube alagoano perdeu por dois gols de diferença foi em março deste ano, em confronto contra o ASA, pelo Estado.



O último revés do Galo da Pajuçara por um placar simples, no entanto, não faz muito tempo. Na última semana, perdeu para o Avaí por 2 a 1, em Santa Catarina. Caso este resultado se repita amanhã, Ceará e CRB definirão a vaga em uma disputa de pênaltis. Além da vaga nas oitavas de final, o duelo nordestino também vale uma premiação de R$ 3,45 milhões para o classificado.

Este será o primeiro jogo de uma sequência de três compromissos que o Vovô terá como mandante até o fim deste mês. Na sequência, o time de Porangabuçu recebe a Chapecoense, no próximo domingo, 26, às 18h30min, e depois o Coritiba, no dia 31, às 19 horas, ambos no Castelão, pela Série B.

Ceará como mandante em 2024: