Na Irlanda, invicto Bayer Leverkusen e Atalanta fazem final da Liga Europa

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP Alemães e italianos disputam o título da Liga Europa

O Bayer Leverkusen, campeão alemão e invicto nos 51 jogos que disputou nesta temporada, vai disputar a final da Liga Europa hoje, às 16 horas (horário de Brasília), em Dublin, na Irlanda, contra a Atalanta, que sonha com o segundo troféu de sua história.

O "Werkself" ("Onze da fábrica", na tradução em português), campeão alemão desde abril numa temporada incrível em que luta para conquistar mais dois títulos — também está na final da Copa da Alemanha —, fechou a Bundesliga no último sábado, 18, com nova vitória sobre o Augsburg (3 a 0), entrando para a história como o primeiro time a terminar o Campeonato Alemão sem ser derrotado.

Essa sequência o coloca como favorito hoje. Quatro dias depois, disputará a final da Copa da Alemanha, contra o Kaiserslautern, da Segunda Divisão. Liderado pelo técnico espanhol Xabi Alonso, o time se destaca pelo futebol total que deslumbrou a Europa.

"O objetivo era chegar à Liga dos Campeões, mas também jogar um bom futebol e construir uma boa equipe com bons jogadores", declarou o ex-meia. "Temos a oportunidade de fazer um pouco mais e completar uma temporada histórica", acrescentou o jovem treinador, que permanecerá no Leverkusen apesar de ter atraído a atenção de vários grandes clubes do continente.

A confiança da equipe alemã está nas alturas. "Dizer que apenas uma destas competições me interessa não seria verdade", disse Alonso quando perguntado sobre o troféu que prefere. "A oportunidade é muito grande", acrescentou sobre um duelo em que o Leverkusen pode chegar perto de ganhar tudo.

A Atalanta, sempre surpreendendo nos últimos anos, teve mais uma temporada notável. Depois de vencer no sábado, por 2 a 0, na visita ao Lecce, a equipe comandada desde 2016 pelo técnico Gian Piero Gasperini garantiu terminar pelo menos em quinto lugar na Serie A e disputar a próxima Liga dos Campeões, pela terceira vez em sua história.

"A classificação para a Liga dos Campeões era o nosso objetivo desde o início do ano. É uma grande conquista, vamos chegar a Dublin com confiança", avisou Gasperini após o jogo, reconhecendo que a sua equipe está cansada depois de uma maratona de 14 jogos desde 3 de abril.

"Temos que recuperar a boa forma física, mas também mental. Nossas últimas dez partidas podem ser consideradas duelos com algo em jogo. E o mais difícil de recuperar é a energia mental", acrescentou.

Mas a era dourada da Atalanta precisa de troféus. Bérgamo voltou a ficar perto da glória na semana passada, ao perder a final da Copa da Itália para a Juventus. O time busca o segundo título de sua história, 61 anos depois do primeiro e único, a própria "Coppa" de 1963. Na Liga Europa venceu Sporting, Liverpool e Olympique de Marselha, numa campanha de alto nível até encarar o Leverkusen.