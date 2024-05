Atalanta derruba invencibilidade do Leverkusen e conquista Liga Europa pela primeira vez

Foto: Paul ELLIS / AFP Jogadores da Atalanta comemoram título europeu

Em uma jornada inspirada do atacante Lookman, a Atalanta conseguiu o improvável. Derrubou o favorito e até então invicto Bayer Leverkusen e conquistou o título da Liga Europa, ao superar a equipe alemã por 3 a 0, ontem, em Dublin. Artilheiro do confronto, o camisa 11 do time italiano fez todos os gols da partida.

O hat-trick consagrou Lookman, que marcou duas vezes nos primeiros 45 minutos, apresentando oportunismo no primeiro gol e ousadia ao fazer 2 a 0. Mas foi no último tento do duelo que ele sobrou em campo. Com um drible digno de Ronaldinho Gaúcho, livrou-se do marcador e acertou o ângulo para fechar o triunfo em grande estilo.

O título da Atalanta — o primeiro continental de sua história — chega para apagar a decepção da perda do título da Copa da Itália para a Juventus. Sem deixar a confiança ser abalada, o técnico Gian Piero Gasperini agora comemora o seu primeiro troféu à frente da equipe.

Do outro lado resta a lamentação pela perda da invencibilidade justamente na final do torneio europeu. Sem nenhum revés na temporada, o Bayer Leverkusen vinha embalado pela conquista inédita do Campeonato Alemão. A equipe de Xabi Alonso agora precisa recobrar os ânimos para a disputa de mais um troféu. No próximo sábado, 25, pela Copa da Alemanha, o time bávaro enfrenta o Kaiserslautern

No jogo, a Atalanta apostou na marcação por pressão desde o apito inicial e não demorou a movimentar o marcador. Depois de desperdiçar uma boa chance com Scamacca, a equipe italiana encontrou o caminho do gol em uma bela jogada pela direita.

Koopmeiners deu bom passe para o avanço de Zappacosta, que chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Lookmann apareceu livre de marcação e chutou de pé esquerdo para fazer 1 a 0, aos 12 minutos.

O Bayer tentou se organizar, mas, em um passe errado no meio-campo, o time alemão piorou a sua situação. Ao receber um "presente" de Adli, Lookmann dominou a bola próximo à grande área, passou pela marcação de Xhaka e finalizou no canto para fazer 2 a 0, aos 25 minutos.

A força na marcação e a intensidade no momento da transição da defesa para o ataque fez a Atalanta controlar o ritmo da partida e impedir uma reação do Bayer. Mesmo após recuar as suas linhas à espera dos contra-ataques, a equipe italiana soube administrar a vantagem até a ida para o intervalo.

Com a necessidade imediata de buscar uma reação, o Leverkusen se lançou ao ataque e quase tomou o terceiro. Em uma jogada pela esquerda, Koopmeiners cruzou rasteiro para De Ketelaere, mas Hincapié se antecipou e fez o corte.

A Atalanta passou a jogar com a vantagem embaixo do braço e ficou à espera do Leverkusen. Xabi Alonso mexeu no time, colocou sua equipe mais à frente, porém, o domínio estéril dificultou a missão de diminuir o placar.

Aos 29 minutos, no entanto, o jogo foi "decidido" pelo astro da partida. Lookman dominou uma bola pela esquerda e, em bela jogada individual, livrou-se do marcador e acertou o ângulo de Kovár para sacramentar o 3 a 0 e enterrar de vez a esperança de reação dos alemães.