Em busca da virada, Ceará recebe o CRB por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Bahia é titular na lateral alvinegra

Em jogo que vale classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Ceará recebe o CRB-AL hoje, às 21h30min, na Arena Castelão. Para além de avançar de fase, o Alvinegro de Porangabuçu vai em busca de valor milionário de R$ 3,5 milhões.

O técnico Vagner Mancini e seus comandados sabem que pela frente terão um adversário complicado. O Vovô não vem tendo vida fácil nos confrontos contra o clube alagoano: nos últimos 10 jogos, o time cearense venceu apenas um. Além disso, foram seis empates e três vitórias regatianas — todas nos últimos três jogos.

Para o Alvinegro se classificar, o retrospecto terá que mudar. No duelo de ida, no último dia 2, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), triunfo do CRB por 1 a 0 e vantagem do empate garantida no confronto.

Os cenários para o Vovô são os seguintes: vitória por dois ou mais gols de diferença para assegurar a vaga no tempo normal; triunfo por um tento levará aos pênaltis; empate ou nova derrota, eliminação.

“Se acontecer dessa forma (classificação no tempo normal), vai ser uma maravilha para nós, um alívio. Mas se tiver que passar de fase precisando ir para os pênaltis, a gente está pronto e ciente de que pode acontecer. É se preparar ao máximo para as duas situações e, se Deus quiser, sair com o resultado positivo”, garantiu o meio-campista Lourenço.

Nesta temporada de 2024, o Ceará só conseguiu vencer pelo placar que precisa hoje em duas oportunidades, ambas pelo Campeonato Cearense: 6 a 0 contra o Atlético-CE e 5 a 0 diante do Caucaia. O time de Porangabuçu conta com o apoio da torcida no Castelão para reverter o cenário.

“Nossa torcida é importante. Mostrou isso em todos os jogos que estiveram presentes, a força e a importância que eles têm dentro de campo. Quando começa o jogo, com eles empurrando e vibrando com a gente, isso é muito importante e vamos precisar disso para sair vitoriosos”, disse Lourenço.

A favor do Vovô está invencibilidade nos últimos quatro jogos, todos pela Série B. O último desta sequência ocorreu no domingo, 19, no empate por 0 a 0 contra o Operário, em Ponta Grossa (PR). O foco durante os últimos dias era o confronto da Copa do Brasil, tanto é que poupou alguns jogadores frente ao Fantasma.

Além do zagueiro Matheus Felipe, que saiu lesionado, outros atletas são dúvidas para o duelo nordestino: Caio Rafael, com lesão muscular; Daniel Mazarochi, com fratura no reto femoral; e Lucas Mugni, com infecção viral.

Adversário alvinegro, o CRB está chegou a Fortaleza na última terça-feira, 21. O treinador Daniel Paulista deve ter apenas um desfalque: Jorginho. Ex-jogador do Ceará, o meia segue em tratamento no departamento médico e sequer foi relacionado. Porém, o zagueiro Saimon, que vinha sendo ausência, está de volta e deve ser titular.

Ceará x CRB

Ceará

3-4-3: Richard; Ramon Menezes, Jonathan e David Ricardo; Raí Ramos, Lourenço, Castilho (De Lucca) e Matheus Bahia; Erick Pulga, Aylon e Barceló. Téc: Vagner Mancini

CRB

4-3-3: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e William Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Léo Pereira, Anselmo Ramon e Labandeira. Téc: Daniel Paulista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 23/5/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-Fifa/RJ

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva-Fifa/GO e Luiz Cláudio Regazone/RJ

VAR: Igor Junio Benevenuto-Fifa/MG

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO