Com pedidos de Kobayashi, Ferroviário reformula elenco em meio à Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Meia Romarinho em treino do Ferroviário no Elzir Cabral

Na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, ainda sem vitórias, o Ferroviário promoveu mudanças no plantel para tentar buscar uma recuperação no torneio nacional.

Com a goleada sofrida em sua reestreia, diante do ABC, por 4 a 0, o técnico Paulinho Kobayashi teve uma reunião com a diretoria na última segunda-feira, 22, na qual foram definidas as posições do elenco que tinham carência de novas contratações.

Até o momento, o Tubarão anunciou quatro atletas e deve revelar o quinto antes do próximo confronto, ante o Floresta, na terça-feira, 28, que acontecerá no estádio Presidente Vargas. Chegaram os defensores Naldo e Renan Luís, o meia Romarinho e o goleiro Rafael Mariano.

O quinto nome será um lateral-direito, principal urgência da equipe. Para fechar as adições, a diretoria buscará um centroavante, que jogue fixo na área. Contudo, o último reforço deve vir apenas depois dos dois jogos seguidos que o Ferrão terá em Fortaleza — após o Floresta, o time coral receberá o Londrina, no dia 1º de junho.

Tanto Romarinho quanto o lateral-esquerdo Renan Luís chegam do Capital-DF, clube que "emprestou" o técnico Paulinho Kobayashi ao Ferroviário até o fim da temporada.

O meia chega com status de titular e "homem de confiança" da comissão, posto que foi líder em participações em gols no clube anterior, anotando quatro tentos e sete assistências. Já o lateral, ex-Ceará, possui chances menores de estar na onzena titular contra o Lobo da Vila, mas disputa posição.

Para o lado esquerdo da defesa coral, Renan chega como um terceiro nome, mas a diretoria planeja ficar com apenas dois jogadores para a função, o que indicaria a saída de Ernandes, que se juntaria a Geninho e Wendson como dispensas.

Contudo, o experiente defensor sinalizou que queria ser testado por pelo menos uma semana em outras posições durante os treinamentos para ter uma nova chance, pedido que foi acatado pela comissão técnica.

O zagueiro Naldo e o goleiro Rafael Mariano já tiveram passagens no futebol cearense. Buscados com o critério de atletas experientes, o defensor passou pelo Ceará, enquanto o arqueiro jogou no próprio Ferroviário na Série C de 2021. Naldo estava na competição durante a temporada anterior, defendendo a equipe da Aparecidense-GO.