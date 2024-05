Fortaleza muda foco e visa semifinal diante do Sport; jogo terá segurança reforçada

Foto: Lucas Emanuel/FCF Brítez foi uma das vítimas do atentado

Após cair diante do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza volta as atenções para a semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport. A partida do próximo domingo, 26, às 18 horas, marca o reencontro das equipes três meses após o atentado ao ônibus do Tricolor. O palco, aliás, será o mesmo do último confronto: a Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata (PE).

A fim de evitar episódios de violência, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizará a escolta da delegação do Leão do Pici e dos torcedores que chegarem à cidade por via terrestre. O batalhão de segurança para a partida contará ainda com reforços da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Serão mais de 200 homens do Batalhão de Polícia do Choque (BPChoque), além de 340 seguranças privados.

Visando o confronto, a equipe tricolor se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos na tarde de ontem terá menos de 72 horas de preparação para o jogo. Em campo, Vojvoda deverá escalar a mesma base utilizada contra o Vasco, porém com a diferença de ter menos peças à disposição.

No total, o Tricolor deverá enfrentar o adversário com oito baixas, sendo quatro desfalques por condições físicas e quatro por não estarem regularizados para disputar a competição — foram contratados após o período de inscrições. No departamento médico estão Calebe, Lucas Sasha, Brítez e Marinho. Enquanto os atletas inaptos para atuar na Copa do Nordeste são Emmanuel Martínez, Renato Kayzer, Felipe Jonatan e Breno Lopes.

Enfrentando um jejum de vitórias há sete partidas, o Leão do Pici chega pressionado para o confronto diante do Sport. Tendo registrado o último triunfo há um mês, quando venceu o Boca Juniors no Castelão, o Tricolor de Aço vive a segunda pior sequência sem vitórias na Era Vojvoda.

Além do momento incômodo, o Fortaleza terá que derrubar um amplo tabu para avançar à final do Nordestão. A equipe tricolor nunca venceu o Leão da Ilha como visitante pela competição. Nos sete confrontos pela Lampions em solo pernambucano, o histórico é de quatro vitórias da equipe rubro-negra e três empates.

Sobre a partida, Mariano Soso, técnico do Sport, revelou já ter iniciado os estudos sobre a atuação do Fortaleza. O Rubro-Negro também vem de uma eliminação da Copa do Brasil, após ter caído para o Atlético-MG.

“A partir de amanhã (ontem, quinta-feira), toda a estrutura e comissão técnica terá que começar a desenhar o plano de jogo e avaliar os jogadores. Eu acho que a dinâmica desse jogo está em contraste com o outro (contra o Atlético-MG) porque muda a estrutura e muda o perfil dos jogadores”, disse Soso após o o jogo contra o Galo.