Eliminações na Copa do Brasil e Nordestão freiam meta financeira projetada pelo Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Vagner Mancini amargou duas eliminações no comando do Alvinegro

As campanhas do Ceará na Copa do Brasil e no Nordestão não saíram como o planejado pela diretoria do clube. No plano orçamentário desta temporada, a cúpula alvinegra montou o documento estipulando que o Vovô chegaria às quartas de finais da competição nacional e à semifinal da “Lampions”, meta frustrada pelas eliminações precoces em ambos os torneios.

Na projeção, a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu traçou como objetivo embolsar R$ 10,9 milhões em premiações e participações, sendo R$ 9,7 milhões na Copa do Brasil e R$ 1,2 milhão na Copa do Nordeste. Deste montante, o elenco comandado pelo treinador Vagner Mancini conquistou R$ 2,65 milhões, o que representa 24% do valor total planejado inicialmente.

No plano orçamentário disponibilizado no portal de transparência do clube, é descrito o seguinte: Copa do Brasil (R$ 9,7 milhões), sendo R$ 2,1 milhões pela participação, R$ 3,3 milhões por avançar às oitavas, e mais R$ 4,3 milhões por chegar às quartas de final; Copa do Nordeste (R$ 1,2 milhão), sendo R$ 550 mil por passar da fase de grupos e R$ 650 mil por uma eventual classificação à semifinal.

Das metas traçadas, o elenco do Vovô alcançou apenas uma, que foi superar a fase de grupos da Copa do Nordeste e chegar às quartas de final, onde acabou eliminado pelo Sport na Arena de Pernambuco, em derrota por 2 a 1. Na Copa do Brasil, como foi campeão da “Lampions” em 2023, ingressou somente na terceira fase, na qual amargou dois reveses por 1 a 0 para o CRB e deu adeus ao torneio.

Vale ressaltar que no documento disponibilizado pelo Ceará, a diretoria não incluiu o valor recebido na fase de grupos do Nordestão. Por fazer parte do pote 1 da competição, o Alvinegro embolsou R$ 3,3 milhões, assim como Bahia, Sport e Fortaleza. Somando este montante aos demais valores obtidos, o Vovô totaliza em torno de R$ 5,95 milhões – ou seja, 54% dos R$ 10,9 milhões estipulados em premiações e participações.

Sem nenhuma outra competição no calendário, o foco passa a ser exclusivamente na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube na temporada. No cenário atual, o Alvinegro figura com nove pontos na Segundona — estando a três do G-4 — e ocupa a oitava colocação.

Com uma sequência de quatro partidas sem perder na Série B, com duas vitórias e dois empates, o escrete preto-e-branco recebe a Chapecoense na Arena Castelão para tentar afastar a má impressão causada pela eliminação sofrida na última quinta, 23, quando deixou o campo sob forte protesto da torcida, que vaiou Mancini, xingou a diretoria e chamou o elenco de “sem vergonha”.



Recalde é punido pelo STJD por um jogo e desfalca Ceará contra Chapecoense

O paraguaio Jorge Recalde, meia do Ceará, foi punido pela Quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e desfalca o Alvinegro de Porangabuçu diante da Chapecoense, amanhã, às 18h30min, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Série B.

O motivo da decisão é em razão da expulsão do camisa 28 em partida contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, no dia 10 de abril, na Arena de Pernambuco. A equipe cearense perdeu por 2 a 1 — o gol do Vovô, inclusive, foi marcado pelo jogador, que entrou no segundo tempo.

Afro Rocha de Carvalho Filho, árbitro da partida, relatou em súmula que após o término do confronto, Recalde se dirigiu até ele com as seguintes palavras: "seu filho da p..., seu m..., é tudo culpa sua c...". Além disso, segundo o relato, empurrou o quarto árbitro, Cesar Pereira Leite, após o cartão vermelho e continuou com as ofensas.

Como o Ceará foi eliminado do Nordestão, a punição será cumprida na Segundona — ambas as competições são chanceladas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Recalde foi titular do meio-campo alvinegro nas últimas partidas e será baixa para o técnico Vagner Mancini, que tem opções como Guilherme Castilho e Lucas Mugni para o setor.