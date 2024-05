Monteiro, Meligeni e Pigossi superam qualificatória e garantem seis brasileiros em Roland Garros

Foto: Isabella BONOTTO / AFP Thiago Monteiro bateu espanhol Daniel Rincón

O Brasil "gabaritou" o qualifying de Roland Garros. Com aproveitamento de 100%, os quatro tenistas representantes do País na fase classificatória do Grand Slam francês venceram seus três jogos e conquistaram a vaga nas chaves de simples do torneio disputado em Paris. As vitórias do cearense Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Laura Pigossi, todas ontem, fizeram o Brasil quebrar uma série de tabus recentes.

Com os resultados desta semana, o Brasil terá seis representantes nas chaves de simples masculina e feminina nesta edição de Roland Garros. Thiago Monteiro, Gustavo Heide, Felipe Meligeni e Laura Pigossi se juntam a Beatriz Haddad Maia e Thiago Wild, que já estavam classificados de forma direta para a competição. Laura e Meligeni chegam à chave sem perder um set sequer nas três partidas que disputaram no quali.

Os resultados fazem o Brasil quebrar um tabu de 36 anos em torneios de Grand Slam. Pela primeira vez desde 1988, o País contará com seis representantes numa competição deste nível. Há 36 anos, os brasileiros em quadra foram Gisele Miró, Luciana Corsato, Niége Dias, Patrícia Medrado, Cássio Motta, Luiz Mattar e Marcelo Hennemann.

Tabus também foram encerrados em cada gênero. No masculino, o País não contava com quatro representantes numa chave principal de Roland Garros desde 2009. Há 15 anos, estiveram em quadra Thomaz Bellucci, Marcos Daniel, Thiago Alves e Franco Ferreiro. O recorde nacional é a presença de sete tenistas na chave de 1984.

No feminino, o tabu é ainda maior, de 34 anos. O Brasil não emplacava duas tenistas na chave desde 1990, quando o País foi representado por Dada Vieira e Luciana Corsato. Desta vez, Bia entrará como 13ª cabeça de chave, enquanto Laura fará sua estreia na chave do torneio francês, seu terceiro Grand Slam da carreira — também esteve em Wimbledon em 2022 e no Aberto da Austrália de 2023.

A medalhista olímpica nas duplas em Tóquio, em 2021, conquistou a vaga ao superar a romena Cristina Dinu, 229ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, ontem. Foi a terceira vitória da brasileira, atual 119º do ranking, que conseguiu "furar" o qualifying.

O mesmo fizeram Monteiro (84º do mundo) e Meligeni (136º). No início do dia, o sobrinho de Fernando Meligeni derrotou o português Jaime Faria (183º) por 6/4 e 6/2. O cearense, por sua vez, bateu o espanhol Daniel Rincón (226º), pelo mesmo placar. Gustavo Heide havia confirmado sua vaga na chave na quinta-feira, também após três vitórias.

A chave principal de Roland Garros começa amanhã. Os brasileiros que vieram do quali devem conhecer seus adversários de estreia até hoje.