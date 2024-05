Floresta e Ferroviário se enfrentam no PV em busca da primeira vitória na Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Tubarão e Lobo medem forças pela Série C

Duelando pelo objetivo mútuo de conquistar a primeira vitória na Série C de 2024, Floresta e Ferroviário se enfrentam hoje, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas. O eventual vencedor do confronto finalizará a sexta rodada da competição fora da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão do Nosso Futebol e da DAZN.

Inicialmente, o duelo estava marcado para o dia 25, mas foi adiado em razão do show do humorista Whindersson Nunes em apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Em cinco jogos disputados, o Lobo da Vila acumula cinco derrotas e o saldo de oito gols negativos. Em uma análise geral da temporada, o Verdão tem apenas 27,8% de aproveitamento. Após uma derrota de 2 a 0 para o Figueirense, a equipe encontra um cenário difícil para vencer diante de um Ferroviário reformulado.

“Agora é focar no próximo compromisso diante do Ferroviário. Um jogo que a gente tem como determinante, um divisor de águas para nós para que a gente possa buscar a primeira vitória diante do Ferroviário, ter a nossa primeira vitória na competição. Que a gente possa ter uma sequência de bons resultados e, passo a passo, buscar nossos objetivos dentro da competição", avaliou o técnico Marcelo Cabo.

Por sua vez, o Tubarão da Barra chega com um jogo a menos que o Verdão — a partida diante do São José-RS foi adiado devido à tragédia no Rio Grande do Sul — e também sem vitórias. Até o momento, o escrete coral é dono da pior defesa da Série C, sendo vazado em 13 oportunidades.



Com o retorno de Paulinho Kobayashi ao comando do time coral, quatro reforços chegaram ao clube da Barra: o goleiro Rafael Mariano, que já passou pelo Ferroviário; o zagueiro Naldo, ex-Ceará; o lateral-esquerdo Renan Luis e o meia Romarinho — os dois últimos estavam com Kobayashi no Capital-DF. O Tubarão planeja ainda trazer um lateral-direito e um centroavante para fechar o plantel.

Após o confronto contra o Floresta, o Ferrão enfrenta uma difícil sequência de quatro times que compõem o G-8. Entre eles, o Athletic-MG e a Ferroviária, líder e vice-líder, respectivamente, que ainda perderam na Terceirona. Caso não vença o Verdão, a equipe da Barra do Ceará poderá se complicar mais nas próximas rodadas.

Para o confronto, o Ferroviário tem apenas uma dúvida: o zagueiro William Rocha, que sentiu uma lesão antes da partida contra o ABC. Por sua vez, o Floresta não conta com Matheus Araújo e Esquerdinha, que ainda se encontram no departamento médico.

Floresta x Ferroviário

Floresta

5-4-1: Luiz Daniel; Watson, Alisson, Lucas Santos, Ricardo Lima e Bruno Ré; Felipe Marques, Lucas Alisson, Marcelo e Romarinho; Lohan. Tec: Marcelo Cabo

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Naldo (Geilson) e Renan Luis; Lincoln, Vinícius Paulista e Romarinho; Vinícius Alves, Ciel e Gabryel Martins. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 28/5/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Wallas Martins Lopes/MA

Assistentes: Elson Araújo da Silva/MA e Edna Cristina Santos Ferreira/MA

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol +