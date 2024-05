Maior contratação do Fortaleza, Moisés tem melhor atuação do ano e é decisivo

Foto: Kael Morais/Fortaleza EC Moisés voltou ao Pici para a temporada 2024

A classificação do Fortaleza para a final da Copa do Nordeste teve nome e sobrenome: Moisés Vieira. O jogador, que vinha sendo criticado pela torcida tricolor, foi escalado entre os titulares diante do Sport e fez valer a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em uma noite iluminada, ele marcou três dos quatro gols do Leão do Pic no confronto e determinou o avanço da equipe rumo à terceira decisão de Nordestão na sua história. Na partida, o camisa 21 ainda chegou perto de marcar mais tentos — demonstrando sede e vontade para dar a volta por cima.

Uma atuação de gala, como foi a de Moisés no último domingo, 26, pode mudar a temporada de um jogador. E o atacante realmente estava precisando disso. Neste ano, ele virou alvo de cobranças por conta do baixo desempenho apresentado em campo e acabou sendo colocado no banco de reservas em jogos importantes.

Nas vezes em que esteve dentro das quatro linhas em 2024, o ponta não conseguiu repetir as atuações que teve com a mesma camisa entre 2022 e 2023 — quando foi apontado como um dos melhores na sua posição.

O destaque no período foi tão grande que o camisa 21 chamou atenção do Cruz Azul, do México, e foi negociado por R$ 24,5 milhões. No clube mexicano, porém, não teve o mesmo sucesso. Lá, jogou 19 partidas, marcou dois gols e contribuiu com apenas uma assistência.

Com dificuldades de adaptação, Moisés chegou a conversar com o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, antes de acertar seu retorno ao Pici. Após alinhar questões burocráticas, ele foi anunciado pelo Tricolor no fim de 2023, sendo a contratação mais cara da história do clube. Ao todo, o clube leonino desembolsou R$ 18,3 milhões para repatria-lo.

O valor pago pelo Leão, inclusive, "jogou contra" durante os primeiros meses da temporada. Apesar de marcar alguns gols, o atacante ainda não tinha tido uma atuação convincente desde a sua volta. O duelo contra o Sport, portanto, serviu para isso. De "alma lavada", a expectativa agora é de retomada. Para isso, ele conta com a confiança da comissão técnica e jogadores.

"Não sei se foi uma vitória tática ou estratégica, mas acho que foi a vantagem do primeiro minuto acompanhada de uma boa organização e atuações individuais importantes. Como Moisés, que fez três gols, estou feliz por ele e por todo o grupo”, disse Vojvoda após a goleada por 4 a 1 contra o time pernambucano.

Nesta temporada, Moisés acumula nove gols e quatro assistências em 28 jogos disputados com a camisa do Tricolor de Aço.