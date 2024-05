Ceará mostra força em casa na Série B e pode engatar 3ª vitória seguida para entrar no G-4

Foto: AURÉLIO ALVES Torcida do Ceará deve ir em bom número ao Castelão

Ceará tem a chance de engatar a terceira vitória seguida em casa na Série B do Brasileiro e reforçar o bom momento como mandante na competição diante do Coritiba, na próxima sexta-feira, 31, às 19 horas. O Alvinegro pode até terminar a oitava rodada dentro do G-4, a depender dos resultados dos concorrentes.

A campanha dentro dos seus domínios, seja na Arena Castelão ou no Presidente Vargas, é favorável. Em quatro jogos em Fortaleza, o Vovô venceu dois (Amazonas e Chapecoense) e empatou outro dois (Goiás e CRB). Os triunfos foram sequenciais, no recorte mais recente, e mostram a força da equipe ao lado da torcida.

Em toda a temporada, na realidade, jogar na capital cearense tem sido um grande trunfo para o Alvinegro de Porangabuçu: são 14 jogos, seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas (Bahia, na Copa do Nordeste, e CRB, na Copa do Brasil).

O ataque também se mostra eficiente dentro de casa, com 27 gols marcados. Neste período, aconteceram duas goleadas, ambas pelo Campeonato Cearense: 6 a 0 e 5 a 0, contra Atlético-CE e Caucaia, respectivamente.

E essa força ofensiva como mandante será necessária para vencer o embate frente ao paranaenses, que, em contrapartida, ainda não venceram como visitante na Série B. O duelo contra o Coxa é chave para os comandados de Vagner Mancini, além de ser um confronto direto de dois times que miram o retorno à elite do futebol brasileiro.

No último domingo, 26, o time alvinegro passou sufoco, mas conseguiu o objetivo: a vitória. O embate contra a Chapecoense foi decidido na reta final, com gol de pênalti de Saulo Mineiro.

"O mais importante que tudo isso, que toda a história da partida, foi a reação de um time que não desistiu e não se entregou. Isso traz uma energia muito grande. Você correr atrás, quase sofrer o gol e vencer no último lance é para servir como um divisor de águas para que nossa temporada na Série B seja vitoriosa e para que a gente atinja nosso objetivo", disse Vagner Mancini.

É justamente com essa entrega, destacada pelo treinador, que o Ceará não sabe o que é derrota na Segundona já há cinco partidas — três vitórias e dois empates. Por muitas vezes, o desempenho acaba não sendo o que o torcedor espera. Porém, a eficiência da equipe é de se exaltar.

O último revés na competição nacional foi no dia 29 de abril, quando foi derrotado pelo placar de 3 a 2 pelo Mirassol-SP, fora de casa. Neste período, até chegou a ser derrotado, mas pela Copa do Brasil, duas vezes, para o CRB-AL.