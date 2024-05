Com gol nos acréscimos, Ferroviário bate lanterna Floresta e sai do Z-4 da Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ferroviário venceu o Floresta no PV com gol nos acréscimos.

O Ferroviário conquistou, na noite de ontem, a primeira vitória na Série C do Brasileirão. Debaixo de muita chuva no estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra bateu o Floresta por 2 a 1, resultado confirmado somente nos acréscimos, com gol de Marcelinho. Vinicius abriu o marcador para a equipe coral e Marllon descontou para o Lobo da Vila.

Com o resultado, a equipe comandada por Paulinho Kobayashi sai da zona de rebaixamento e vai para a 15ª posição, com quatro pontos conquistados. O Floresta amarga a lanterna da competição, com seis derrotas após seis jogos disputados.

O primeiro tempo do jogo foi favorável não ao time que mais tentou, mas ao que soube ser mais efetivo de cara para o gol. Ainda que o Floresta tenha dominado as ações, criando o triplo de oportunidades que o Ferroviário no primeiro tempo, o Lobo não conseguiu ser letal nas finalizações, de modo que foi o Tubarão da Barra quem abriu o placar aos 12 minutos, após uma bela cabeçada de Vinicius Alves.



Com o placar, o grupo coral tentou diminuir a posse do jogo do Lobo da Vila, mas as tentativas pouco renderam algo a mais. Vendo a pouca dinâmica do meio de campo, o técnico Paulinho Kobayashi fez mudanças. O movimento foi repetido pelo treinador Marcelo Cabo, que também promoveu alterações na equipe da Vila Manuel Sátiro.

As mudanças deixaram o jogo mais dinâmico e, em uma cobrança de falta, aos 31 minutos, Marllon deixou tudo igual para o Verdão, com falha do goleiro Douglas Dias. Nos acréscimos, a equipe coral voltou a ficar na frente do marcador após gol de Marcelinho, em uma bela jogada de contra-ataque com Gabryel Martins e Ciel.



O Ferroviário volta a campo no próximo sábado, 1°, quando recebe o Londrina, no estádio Presidente Vargas, às 19h30min. No domingo, 2, é a vez do Floresta disputar a sétima rodada do certame nacional. O Lobo da Vila vai até o Frasqueirão, em Natal (RN), jogar diante do ABC, às 19 horas.