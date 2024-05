Fortaleza encara Trinidense no Castelão para garantir liderança na Sul-Americana

Foto: AURÉLIO ALVES Hércules é um dos destaques do Leão em 2024

Precisando apenas de uma vitória para garantir a primeira colocação do grupo D da Copa Sul-Americana e avançar direto para as oitavas de final, o Fortaleza recebe o já eliminado Sportivo Trinidense-PAR na Arena Castelão, hoje, às 21 horas, pela última rodada da fase classificatória.



O Leão chega para o duelo após passar por três jogos importantes, que marcaram altos e baixos: no primeiro, conseguiu um empate heroico ante o Boca Juniors, atual vice-líder da chave, em La Bombonera; depois, passou por uma eliminação nos pênaltis para o Vasco, na Copa do Brasil; e encerrou goleando o Sport e garantindo vaga na final da Copa do Nordeste.



Do outro lado, a equipe paraguaia soma duas vitórias e um empate na sequência recente. Bateu Olímpia e Ameliano, ambos fora de casa, e ficou no 1 a 1 com o General Caballero, todos pelo Apertura do campeonato nacional. Contudo, não tem mais como sair da lanterna no torneio continental, com uma vitória e três derrotas.



O Tricolor precisa apenas de um triunfo para carimbar vaga nas oitavas da Sula. Em caso de empate do Fortaleza e vitória do Boca Juniors sobre o Nacional Potosí-BOL, a pontuação ficaria igualada, mas os argentinos precisariam tirar uma diferença de seis gols no saldo. Já em caso de derrota do time do Pici, o Boca assumiria a liderança com um resultado positivo.

As equipes se enfrentaram em Assunção, no Paraguai, na estreia da Sula de 2024. Na ocasião, a equipe cearense venceu por 2 a 0, com gols de Thiago Galhardo — hoje jogador do Goiás — e Yago Pikachu.



O Leão do Pici, que amargava jejum de vitórias na temporada, voltou a ganhar diante do Sport, no último domingo, 26, e renovou o moral com o placar elástico fora de casa. O triunfo eleva a confiança do elenco e também motivou a torcida, que deve comparecer em bom número ao Castelão

A partida também é emblemática para Juan Pablo Vojvoda, que completará 233 jogos como treinador do escrete vermelho-azul-e-branco e se tornará o técnico com mais partidas à frente do Fortaleza na história. Uma trajetória marcada por quatro títulos (três Cearenses e uma Copa do Nordeste), sete finais — incluindo a de uma Sul-Americana — e campanhas recordes a nível nacional e continental no clube.



Para o duelo desta noite, o comandante tricolor deve ter cinco desfalques em seu plantel. Por não terem chegado a tempo hábil para inscrições, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Breno Lopes só podem jogar na próxima fase. No departamento médico estão Calebe, Marinho e Lucas Sasha, que também não devem estar disponíveis para o confronto.

Calebe se recupera de um edema muscular na coxa esquerda, sofrido no jogo de ida das finais do Estadual, em março deste ano, quando entrou na segunda etapa e sentiu após sete minutos em campo. Marinho deixou a partida contra o Vasco por um estiramento muscular na coxa direita. Lucas Sasha passa por transição após sofrer um estiramento ligamentar no joelho direito.



Fortaleza x Sportivo Trinidense-PAR

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Sportivo Trinidense-PAR

4-4-2: Quinonez; Ruíz Díaz, Flores, Benítez e Mendoza; Riveros, Rayer, De la Cruz e Roman; Alan Pereira e Christian Martinez. Téc: José Gabriel Arrúa

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 29/5/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Augusto Aragón-COL

Assistentes: Christian Lescano-EQU e Ricardo Baren-EQU

VAR: Juan Andrade-EQU

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO