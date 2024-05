Ceará anuncia patrocínio de R$ 46 milhões com casa de apostas, o maior da história do clube

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Uniforme estampará marca da parceira diante do Coritiba

Em entrevista coletiva na tarde de ontem, em Porangabuçu, o presidente João Paulo Silva oficializou a casa de apostas pernambucana Esportes da Sorte como nova patrocinadora master do Ceará.

A empresa pagará R$ 46 milhões diluídos em 32 meses, até fevereiro de 2027, com possibilidade de aumento da quantia caso o clube conquiste o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato ainda prevê ganhos baseado em acessos — e apostas — dos torcedores do Alvinegro de Porangabuçu na casa de apostas.

A estreia no uniforme alvinegro já será na partida de amanhã, diante do Coritiba, às 19 horas, no Castelão, pela Série B.

“É o maior patrocínio da história do clube. O valor do contrato global são R$ 46 milhões em 32 meses. E, além disso, tem a questão do torcedor entrar no link (da Esportes da Sorte) e o Ceará ainda ganhará um percentual de atingimento. Foi um contrato muito bom, estamos muito satisfeitos. É muito importante para o fluxo de caixa do clube não só desse ano, mas dos próximos, pela certeza da liquidez”, disse o presidente do Vovô, ladeado por representantes da Esportes da Sorte e pelo diretor comercial do clube, Ricardo Costa.

A casa de apostas estampará a marca no centro da camisa do time profissional de futebol do Ceará e também da equipe de futsal. Para acertar com o Alvinegro, a Esportes da Sorte desenvolveu um dos maiores contratos dentre os clubes brasileiros que patrocina. Ao todo, além do time cearense, a empresa tem parceria com Grêmio, Athletico-PR, Bahia, Náutico, Santa Cruz e ABC.

“O Ceará, hoje, se posiciona como um dos principais clubes no que diz respeito ao valor e tempo de contrato, até pela grandiosidade do clube, por ser um dos maiores clubes do Nordeste. Entendíamos que precisaríamos fazer um esforço maior para conseguir estampar essa camisa”, disse Ícaro Quinteiro, chefe de operações da patrocinadora.

A Esportes da Sorte chega ao Ceará para substituir a EstrelaBet, que esteve como patrocinadora master entre abril de 2023 e abril de 2024. O vínculo foi rompido no mês passado em comum acordo, após a casa de apostas alegar que o clube não seguiu cláusula contratual.

O contrato firmado com a nova parceira será o maior da história do Ceará. Anteriormente, o posto pertencia justamente à EstrelaBet, com pagamento de R$ 30 milhões em três temporadas.

Além de Corinthians e Athletico-PR, Erick Pulga entra na mira de clubes asiáticos

O atacante Erick Pulga, artilheiro do Ceará na temporada 2024, despertou o interesse do futebol asiático, conforme apurou O POVO. Além disso, clubes brasileiros como Athletico-PR, Corinthians e Vasco fizeram consultas aos representantes do atleta.

Até o momento, não houve formalização de nenhuma proposta ao Ceará pelo atacante de 23 anos. A diretoria do Alvinegro de Porangabuçu não cogita negociar Erick Pulga por menos de R$ 20 milhões, valor próximo da multa rescisória, por entender que o camisa 16 é um dos principais jogadores do elenco do clube, que visa a conquista do acesso à Série A.

Em 2024, Pulga soma dez gols e duas assistências em 21 partidas. O desempenho apresentado no ano coloca o atacante como um dos principais atletas do País. Recentemente, o treinador do Vovô, Vagner Mancini, demonstrou confiança sobre uma possível permanência do atacante em meio ao assédio no mercado da bola.

“Ele é de fundamental importância. Sinceramente não acredito que ele vá sair, porque a gente conversa muito sobre isso internamente no Ceará”, disse o treinador após a vitória contra a Chapecoense.

Após a partida, Pulga publicou uma foto com a camisa do Ceará nas redes sociais e escreveu na legenda: “Sigo firme e forte e vou honrar muito esse manto!”.

Leia mais Com vínculo até 2027, Ceará receberá R$ 46 milhões da nova patrocinadora master

Jean Irmer se firma como zagueiro em novo esquema de Mancini no Ceará

Lesionado, Fernando Miguel vai a vestiário do Ceará apoiar elenco e alerta sobre G4 Sobre o assunto Com vínculo até 2027, Ceará receberá R$ 46 milhões da nova patrocinadora master

Jean Irmer se firma como zagueiro em novo esquema de Mancini no Ceará

Lesionado, Fernando Miguel vai a vestiário do Ceará apoiar elenco e alerta sobre G4

Tempo de contrato com o Ceará

Erick Pulga tem contrato com o Ceará até 2025. O clube adquiriu 40% dos direitos econômicos do ponta-esquerda em 2023, além de 10% de taxa de vitrine em uma futura venda do atacante.

Antes de chegar ao Alvinegro de Porangabuçu, Erick Pulga atuou por River-PI, Atlético-CE, Madureira-RJ, Campinense-PB, Maracanã-CE e Ferroviário-CE.

Com informações de Rangel Diniz