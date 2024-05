Fortaleza domina Trinidense, vence sem sustos e confirma primeiro lugar na Sul-Americana

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero anotou o segundo gol do triunfo tricolor

Sem sustos, o Fortaleza dominou o Sportivo Trinidense-PAR, ontem, na Arena Castelão, venceu o time paraguaio por 2 a 1 e confirmou a primeira colocação do Grupo D da Copa Sul-Americana, classificando-se de forma direta às oitavas de final. Com o triunfo, o Leão do Pici encerrou a fase de grupos com R$ 9,9 milhões em premiação — já incluindo o valor pela presença no mata-mata.

Assim, o Fortaleza desbancou o tradicional Boca Juniors-ARG na chave, principal adversário do time cearense nesta etapa do torneio continental. Por ter sido líder, o Tricolor evita a disputa dos playoffs, onde os terceiros colocados da Libertadores enfrentam os vices-líderes da Sula por uma vaga nas oitavas de final. O sorteio para definir os confrontos acontece no dia 3 de junho, em Luque, no Paraguai.

Embora o Fortaleza tivesse um cenário confortável na disputa contra o Boca pelo primeiro lugar, a equipe comandada por Vojvoda não deu chance ao azar e resolveu a partida logo no primeiro tempo. Antes da bola rolar, um momento especial para o treinador argentino do Leão, que entrou na história do clube com mais um feito, desta vez pessoal.

Desde 2021 no Pici, o comandante passou a ser, no jogo contra o Trinidense, o treinador com o maior número de partidas pelo Fortaleza, com 233, superando Moésio Gomes, antigo dono do recorde. Nesta passagem duradora, Vojvoda acumula 113 vitórias, 59 empates e61 derrotas, além de três títulos estaduais e um regional. Ele foi ovacionado pelos torcedores.

Dentro de campo, o Leão não encontrou dificuldades para ter o controle do jogo e neutralizar o Trinidense. Com o apoio da torcida, que compareceu em menor número do que apontavam as parciais, o escrete vermelho-azul-e-branco abriu o placar logo aos 20 minutos. No lance, Pochettino aproveitou lambança do goleiro paraguaio na saída de bola e, de primeira, de fora da área e com o gol escancarado, chutou com estilo para os fundos da rede.

Antes do término do primeiro tempo, o centroavante Lucero, em tabela com Bruno Pacheco, ampliou para o Tricolor, anotando seu 14º gol na temporada e o sexto na Sul-Americana. “El Gato” chegou a marcar novamente no início do segundo tempo, mas o lance foi bem anulado por impedimento.

Com dois gols de vantagem, o confronto ficou ainda mais confortável para o Fortaleza, que teve a tranquilidade e competência de administrar o resultado sem sofrer — diferentemente de outras partidas, em que saiu na frente, porém cedeu o empate aos adversários no decorrer dos duelos. João Ricardo, por exemplo, pouco foi exigido.

No fim, apesar do Trinidense ter marcado o gol de honra nos acréscimos, em nada ameaçou o triunfo. Vitória que reforça uma “virada de chave” da equipe, cujo ponto de largada aconteceu na goleada sobre o Sport, pela semifinal do Nordestão. Para manter o bom momento, o foco do Leão passa a ser na retomada da Série A, em acumula quatro empates consecutivos. O próximo rival será o Athletico-PR, no domingo, 2, no PV.

Fortaleza 2x1 Sportivo Trinidense

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Rossetto (Hércules) e Pochettino (Martínez); Yago Pikachu (Kervin), Lucero (Kayzer) e Moisés (Machuca).Téc:Vojvoda

Trinidense

4-4-2: Quinonez; Ruíz Díaz, Vera, Villalba e Alonso; Andrada (Rayer), Jara (Salcedo), Mercado (De La Cruz) e Delvalle (Sinisterra); Alan Pereira (Romero) e Christian Martinez. Téc: José Gabriel Arrúa



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 29/5/2024

Árbitro: Augusto Aragon-COL

Assistentes: Cristhian Lescano-EQU e Ricardo Baren-EQU

Gols: 18min/1ºT - Pochettino e 41min/1ºT - Lucero (FOR); 47min/2ºT - Rayer (TRI)

Público e renda: 29.227 presentes/R$ 358.259,00