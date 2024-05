Kobayashi comemora primeira vitória do Ferroviário, mas alerta: "Não é suficiente"

Foto: Aurelio Alves Comandante coral agradeceu apoio da torcida no PV

O técnico Paulinho Kobayashi comemorou a vitória por 2 a 1 do Ferroviário o Floresta, na última terça-feira, 28, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, mas alertou para os próximos desafios. O triunfo no Presidente Vargas foi o primeiro do Tubarão da Barra na competição nacional deste ano e tirou o clube da zona de rebaixamento.

Até então, a equipe coral tinha amargado três derrotas e um empate. Nos três primeiros compromissos, o Ferrão foi superado por Figueirense e São Bernardo e ficou na igualdade com a Aparecidense, desempenho que levou a diretoria a demitir Maurício Copertino e trazer Kobayashi outra vez.

O treinador campeão da Série D de 2023 reestreou no comando coral com um duro golpe: revés por 4 a 0 para o ABC em pleno PV. O resultado motivou mudanças no elenco e na equipe, que conseguiu reagir com o triunfo nos acréscimos sobre o Lobo da Vila — o Ferroviário tem um jogo a menos, já que o duelo contra o São José-RS foi adiado.

"O jogo nos traz uma mudança, principalmente na tabela. Eu acredito que os jogadores começam a ter um pouco mais de confiança. Não significa que nós já estamos prontos para competição, para brigar por alguma coisa maior, mas nós temos que ter a sabedoria e inteligência que dependemos ainda de muito trabalho", ponderou Kobayashi.

"Uma vitória nos dá um pouco mais de tranquilidade, mas isso não é suficiente para que a gente consiga os nossos objetivos daqui para frente", complementou.

O comandante do Ferroviário ainda aproveitou o momento para exaltar a torcida coral e agradecer o apoio vindo das arquibancadas.

"Eu sempre falo, desde o ano passado, que eu sou muito grato e satisfeito com a torcida. Eles sempre me apoiaram, me incentivaram, me ajudaram bastante. E hoje (terça-feira), mesmo com a dificuldade que encontramos no começo, eles ainda gritaram, depois apoiaram, viram que nossa equipe estava lutando. A torcida realmente ajuda bastante", contou.

A vitória deixou o Ferroviário fora da zona de rebaixamento, em 15º colocado, com quatro pontos na competição, dois à frente do Sampaio Corrêa, que ocupa a 17ª posição. Já o Floresta segue na lanterna da Série C, sem nenhum triunfo.

Os dois representantes cearense já voltam a jogar neste próximo fim de semana. O Ferroviário enfrenta o Londrina, sábado, 1º, no PV, enquanto o Floresta viaja para Natal para enfrentar o ABC, no Frasqueirão, domingo, 2, às 19 horas.