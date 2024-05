Embalado no Castelão, Ceará enfrenta Coritiba em confronto direto pelo G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Lateral Raí Ramos voltar ao time titular do Vovô

Em confronto direto por vaga no G-4 da Série B, o Ceará recebe o Coritiba hoje, às 19 horas, na Arena Castelão, pela oitava rodada. O duelo põe frente a frente equipes candidatas ao acesso à elite do futebol brasileiro e que estão vizinhas na tabela de classificação: sexta e sétima posições, respectivamente.

A seu favor, o Alvinegro tem o bom momento que vive na temporada. Na Segunda Divisão, já são cinco jogos sem saber o que é derrota: três vitórias e dois empates. A última vez que saiu de campo com um revés foi ainda no dia 29 de abril, diante do Mirassol, no interior paulista, pelo placar de 3 a 2.

Quando se trata de duelos como mandante, a confiança do torcedor do Vovô aumenta. Na competição nacional, por exemplo, o clube ainda não perdeu em casa e vem de dois triunfos consecutivos, contra Amazonas e Chapecoense, ambos por 2 a 1.

Em 2024, o Alvinegro de Porangabuçu só foi derrotado ao lado do seu torcedor em duas oportunidades: a primeira contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, no dia 6 de março; e a segunda, mais recente, frente ao CRB-AL, pela Copa do Brasil.

Para manter este bom momento, porém, Mancini terá desfalques importantes, como o zagueiro Matheus Felipe (estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda) e o lateral-esquerdo Matheus Bahia (edema muscular no adutor da coxa esquerda). Em seus lugares devem ser utilizados Jonathan — que vem chamando atenção por suas atuações —, e Paulo Victor, respectivamente.

Em contrapartida, o lateral-direito Raí Ramos e o meia Recalde ficam novamente à disposição após suspensão. O primeiro, inclusive, retorna ao time titular.

Goleiro e um dos líderes do elenco, Richard participou de entrevista coletiva na última quarta-feira, 29, e destacou a força do grupo de jogadores.

“É um elenco muito diferente, com perfil diferente. São jogadores mais focados. A constância nas mudanças de treinador e no time nos atrapalhou no ano passado. Esse ano temos um grupo mais homogêneo e isso é fundamental. Espero que a gente possa continuar evoluindo”, analisou o camisa 1.

Vai ser justamente deste ímpeto que os comandados de Vagner Mancini irão precisar para chegar ao G-4. Além de fazer sua parte, o clube precisa torcer contra Avaí e América-MG. Os catarinense visitam o Ituano no próximo domingo, 2, enquanto o Coelho pega o Paysandu na terça-feira, 4, em Belém (PA). Ademais, no confronto entre Goiás e Sport, às 21h30min de hoje, o empate obrigaria o Ceará a golear o Coxa para poder tirar diferença de saldo.

A equipe paranaense, que possui o mesmo objetivo do escrete preto–e-branco, terá que lidar com uma lista de desfalques. Ao todo, cinco atletas estão fora do embate no Castelão: o lateral-esquerdo Jamerson, os volantes Arílson e Bernardo e o atacante Robson. Sebastian Gomez, convocado pela seleção colombiana, também não viajou para Fortaleza.

O Coritiba também precisará quebrar um tabu se quiser sair do Gigante da Boa Vista com os três pontos: ainda não venceu na Série B como visitante. Em três duelos, dois empates e uma derrota.

Ceará x Coritiba

Ceará

3-4-3: Richard; Jonathan, Jean Irmer e David Ricardo; Raí Ramos, De Lucca, Lourenço e Paulo Victor; Aylon, Barceló e Erick Pulga. Téc: Vagner Mancini

Coritiba

4-3-3: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio (Benevenuto), Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Fransérgio e Matheus Frizzo; Lucas Ronier, Figueiredo e Leandro Damião. Téc: James Freitas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 31/5/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto/RJ e Carlos Henrique Alves/RJ

VAR: Carlos Eduardo Nunes/RJ

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO