Fortaleza x CRB: CBF divulga datas da final do Nordestão e confirma decisão no Rei Pelé

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Bola da Copa do Nordeste 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou ontem a tabela detalhada da final da Copa do Nordeste. O duelo decisivo entre CRB e Fortaleza será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no próximo dia 9 de junho, às 16h30min.

O duelo de ida será disputado na Arena Castelão, em 5 de junho, às 21h30min. As partidas serão transmitidas no SBT, na ESPN e no Nosso Futebol.

A equipe alagoana conseguiu os laudos para a liberação do Rei Pelé. O Ministério Público de Alagoas havia solicitado, no início de abril, que o Galo da Praia não vendesse mais do que 14.600 ingressos para os confrontos. Para sediar uma final de Copa do Nordeste, pelo regulamento da CBF, é necessário um estádio que comporte ao menos 15 mil torcedores.

A torcida do Leão esgotou a carga de 1.600 ingressos para os visitantes em poucas horas na tarde de ontem, após a venda online ter sido iniciada.

Veja data, horário, local e transmissão das finais da Copa do Nordeste