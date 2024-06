Kobayashi faz mudança tática e Ferroviário reage na Série C

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-09-2023: Paulinho Kobayashi. Ferroviario x Caxias do Sul, pela semi-final da Serie D do Campeonato Brasileiro, no Estadio Presidentes Vargas. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O Ferroviário vivia péssimo momento na Série C, figurando na zona de rebaixamento e com a pior defesa do campeonato até que Paulinho Kobayashi analisou que precisava fazer algo diferente e mudou o esquema tático da equipe. Agora jogando com três jogadores na linha defensiva em um 3-5-2 surpreende com alguns atletas atuando em novas posições. O Tubarão da Barra, que ainda não havia vencido, ganhou os últimos dois jogos após as intervenções do treinador.

A mudança de esquema veio contra o Floresta, no segundo jogo do Ferroviário sob o novo comando técnico, logo após sofrer uma goleada, por 4 a 0, para o ABC na reestreia de Kobayashi. Contra o Lobo da Vila Manoel Sátiro, o Tubarão conquistou uma vitória nos acréscimos. No duelo seguinte, bateu o Londrina por 1 a 0. O herói se repetiu nas duas ocasiões: o atacante Marcelinho, que na nova formatação de jogo teve que se reinventar como um ala pela direita.



O comandante coral identificou que precisava corrigir o sistema defensivo, que já era o pior do torneio quando assumiu o cargo. Para isso, fez mudanças. As laterais vinham sendo um problema, boa parte dos tentos sofridos partiam de cruzamentos, fossem eles aéreos ou rasteiros. Na goleada sofrida para o São Bernardo, por exemplo, quando o treinador ainda era Maurício Copertino, a bola atravessou a área em todos os gols sofridos.

Para mudar isso, Kobayashi adotou uma linha com três defensores, utilizando Alisson pela direita, William Rocha centralizado e Renan Luis, lateral de origem, com zagueiro pelo lado esquerdo. O trio foi mantido para o segundo jogo.

No meio de campo, as duplas de volantes ainda estão sendo testadas, mas os alas têm sido Marcelinho e Mattheus Silva. Romarinho, jogador de confiança de Kobayashi, que também chegou por empréstimo do Capital, é o homem de meio mais avançado. Vinícius Alves e Ciel comandam o ataque, mas Gabryel Martins tem entrado bem e briga por espaço.

Para o treinador coral, as vitórias têm sido importantes para a confiança do elenco, mas identifica que as atuações ainda não estão no nível que busca. Nas duas vitórias, o Ferroviário teve menos a bola e levou menos perigo que os adversários. Contudo, foi efetivo.

"O jogo nos traz uma mudança, principalmente na tabela. Eu acredito que os jogadores começam a ter um pouco mais de confiança. Não significa que nós já estamos prontos para competição, para brigar por alguma coisa maior, mas nós temos que ter a sabedoria e inteligência que dependemos ainda de muito trabalho", disse Kobayashi.

Nos próximos jogos, o escrete coral passará pela verdadeira provação para confirmar a virada de chave: enfrenta Botafogo-PB, Athletic-MG e Ferroviária-SP, equipes que integram o G-4 do campeonato e vêm apresentando boas atuações.