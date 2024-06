Ceará está em um "caminho promissor" pelo acesso, ressalta Raí Ramos

Foto: AURÉLIO ALVES Raí Ramos é um dos destaques do Vovô em 2024

Após uma vitória diante do Coritiba, o Ceará finalizou a 8ª rodada da Série B do Brasileirão adentrando no G-4. O time ocupa a 4ª posição da tabela com 15 pontos, e a principal meta do clube na temporada é permanecer entre os primeiros colocados até o final do certame para assegurar o acesso para a primeira divisão.

Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 6, o lateral-direito Raí Ramos acentuou as boas qualidades da equipe comandada por Vagner Mancini e, ao falar sobre o G-4, o jogador ressaltou o potencial no grupo para um caminho promissor na busca pelo acesso à Série A.

"É uma primeira meta atingida, que era chegar no G-4. Agora temos que ter muito foco e continuar trabalhando muito forte para permanência, que na minha opinião é o mais importante. A gente tem trabalhado em cima disso, conversado em relação a isso, pois é um campeonato longo, difícil, mas estamos nos preparando bem. Acho que a gente tá num caminho muito promissor para conseguir a permanência no G-4", frisou ele.

Para além da permanência no G-4, o jogador também pontuou que o Vovô espera encontrar estabilidade no campeonato de modo a brigar pelo título do torneio nacional.

"E lógico, a gente entrou no G-4 e nosso objetivo é sempre subir mais, buscar as primeiras colocações. Pensar primeiramente no acesso. Mas o time do Ceará é gigante, muito grande, e mantendo o grande trabalho lá na frente a gente pode pensar em brigar por título, por que não? Temos totais condições disso", salientou.

Foco dos adversários

A entrada no G-4 da Série B dá ao Ceará um gás a mais na busca pelo acesso, mas também traz uma atenção redobrada nos rivais como o clube a ser superado na competição. Na avaliação de Raí Ramos, a equipe não deve se abater por se tornar visado pelos adversários e deve ter tranquilidade no conseguinte do torneio.

"É claro que as equipes que estão na ponta da tabela sempre são bem visadas, estudadas, mas isso aqui é Ceará, time grande, e a história já diz tudo. Toda equipe que vem jogar contra nós sempre quer mostrar algo a mais, que pode tentar um resultado positivo em cima da nossa equipe, mas temos que manter a tranquilidade, fazer o que a gente vem fazendo nessa Série B que é entrar com nosso ritmo, impor nossa maneira de jogar respeitando os adversários", finalizou.