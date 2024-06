Alcaraz vence Zverev e é campeão de Roland Garros

Foto: Bertrand GUAY / AFP Espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o título de Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez na carreira o título de Roland Garros neste domingo (9), ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2, em quatro horas e 19 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Com a vitória, o jovem espanhol começará a próxima semana como número 2 do mundo no ranking da ATP, atrás apenas do italiano Jannik Sinner e ultrapassando o sérvio Novak Djokovic.

"Desde pequeno saía correndo da escola para ver os jogos deste torneio pela televisão. Agora estou aqui levantando o troféu ", disse Alcaraz na cerimônia de premiação após a partida.

Terceiro Grand Slam

Aos 21 anos, Alcaraz já acumula três títulos de Grand Slam, depois de vencer o US Open em 2022 e Wimbledon em 2023. Com a conquista em Roland Garros, ele se torna o jogador mais jovem a conseguir três 'Majors' em três superfícies diferentes.

Em uma tarde ensolarada em Paris, o espanhol começou a final com um tênis sólido e eficiente, abusando das "deixadinhas".

Depois de uma troca de quebras nos dois primeiros games, Alcaraz aproveitou muito mais seu serviço e conseguiu quebrar duas vezes o saque do alemão para fechar a parcial em 6-3.

No segundo set, Zverev reagiu e não deu chances para o espanhol. Quando vencia por 3-2 já com uma quebra a favor, faturou três games seguidos e empatou o duelo.

Alcaraz deixou escapar o terceiro set por entre os dedos: abriu 5-2 e teve o saque para fechar com 5-3, mas Zverev venceu os quatro games seguintes e fechou a parcial em 7-5.

No quarto set, a reação do espanhol foi uma vitória com autoridade por 6-1 e, na sequência Alcaraz se manteve frio para selar a vitória com um 6-2 após mais duas quebras de serviço.

Alemanha vai ter que esperar

Para Zverev, esta foi a segunda final de Grand Slam e a segunda com derrota, depois de perder o US Open de 2020 para o austríaco Dominic Thiem.

O tênis alemão segue sem títulos masculinos em Roland Garros na era aberta. Os únicos títulos do país no torneio são os seis de Steffi Graff, no quadro feminino.

A última vez que um jogador alemão venceu um Grand Slam no quadro masculino foi em 1996, com Boris Becker no Aberto da Austrália.

Antes da final masculina, foi disputada na quadra Philippe Chatrier a final das duplas femininas, com vitória da americana Coco Gauff e da checa Katerina Siniakova sobre as italianas Jasmine Paolini e Sara Errani por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/5) e 6-3.

Paolini perdeu assim sua segunda final em dois dias. No sábado, ela foi derrotada pela polonesa Iga Swiatek na chave de simples.